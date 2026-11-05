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تحويلات مرورية في الكرك لاستكمال الأعمال الإنشائية لمشروع التلفريك

  • 05 نوفمبر 2026
  • 14:14
تحويلات مرورية في الكرك لاستكمال الأعمال الإنشائية لمشروع التلفريك

خبرني  - نفذت مديرية أشغال محافظة الكرك تحويلاً مرورياً مؤقتاً على أحد الطرق الواقعة ضمن مسار مشروع تلفريك الكرك، وذلك لإتاحة المجال أمام استكمال الأعمال الإنشائية والتأسيسية للمشروع، وضمان سلامة المواطنين ومستخدمي الطريق خلال فترة تنفيذ الأعمال.

ويمتد مشروع التلفريك من منطقة الحوية مروراً بمنطقة المرج وصولاً إلى منطقة الوسط التجاري (مجمع البركة)، حيث جرى تنفيذ التحويل المروري بالتنسيق مع عطوفة محافظ الكرك ومديرية شرطة الكرك والجهات المختصة، بما يضمن استمرارية الحركة المرورية والحد من تأثير الأعمال الإنشائية على تنقل المواطنين.

وأكدت مديرية أشغال الكرك أن هذا الإجراء يأتي في إطار الحرص على السلامة العامة وتوفير الظروف المناسبة لاستكمال الأعمال الإنشائية للمشروع، مع مراعاة تسهيل حركة المواطنين والمركبات قدر الإمكان.

ودعت المديرية السائقين ومستخدمي الطريق إلى الالتزام بالشواخص المرورية والإرشادات الموضوعة في موقع العمل، واتباع مسار التحويل المؤقت، والتعاون مع الجهات المعنية حفاظاً على سلامتهم وسلامة العاملين في المشروع.

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