بلاغات القنابل تربك الطيران الأوروبي.. وتهديدات إرهابية تطال 12 طائرة

خبرني - دخلت حركة الطيران في أوروبا موجة جديدة من الاضطرابات الأمنية، مع تجدد البلاغات عن وجود قنابل على متن طائرات ركاب في عدة دول، ما دفع السلطات إلى تحويل مسارات رحلات وإجراء عمليات تفتيش وإخلاء، وسط تحقيقات تبحث في احتمال وجود تنسيق وراء سلسلة التهديدات المتلاحقة.

وفي أحدث التطورات، أعلنت السلطات البلغارية هبوط ثلاث طائرات اضطرارياً إثر تلقي تهديدات بوجود متفجرات على متنها، فيما أفادت وسائل إعلام بلجيكية بهبوط طائرة ركاب تجارية في مطار بروكسل عقب بلاغ عن وجود أمر مثير للريبة على متنها.

وفي فرنسا، حولت السلطات مسار طائرة تابعة لشركة «إير لينجوس» الإيرلندية، كانت متجهة من دبلن إلى روما، بعد تلقي بلاغ عن وجود قنبلة على متنها، إذ جرى توجيه الطائرة، وهي من طراز «إيرباص A320»، نحو قاعدة عسكرية في مدينة إيفرو شمالي البلاد.

وقال مكتب رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو إن الحكومة تتابع الوضع من كثب. وأظهرت بيانات تتبع الرحلات أن الطائرة، التي تحمل الرقم EIN40G، غيرت مسارها جنوب غربي باريس، وحلقت بالقرب من مطار شارتر قبل التوجه إلى إيفرو، لكنها تجاوزت المطار العسكري دون الهبوط فيه.

وفي إيطاليا، تلقت السلطات بلاغاً مجهول المصدر عن وجود قنبلة على متن طائرة تابعة لشركة «فين إير» قادمة من هلسنكي، هبطت بصورة طبيعية في مطار فيوميتشينو بالعاصمة روما عند الساعة 9:30 صباحاً بالتوقيت المحلي. وباشرت فرق تفكيك المتفجرات التابعة للشرطة عمليات التفتيش والتمشيط الأمني، وفق الإجراءات المعتمدة.

وتأتي هذه التطورات بعد يومين من استهداف سبع طائرات ببلاغات عن وجود قنابل، أدت إلى تحويل مسارات بعضها وإخضاع أخرى للتفتيش، قبل أن يتبين أنها إنذارات كاذبة لم تسفر عن العثور على أي متفجرات.

وأثارت الحوادث المتكررة مخاوف أمنية وتساؤلات بشأن احتمال وجود تنسيق وراء البلاغات، خصوصاً مع اتساع نطاقها الجغرافي وتعطل حركة الطيران في عدد من المطارات الأوروبية.

وشملت التهديدات السابقة طائرتين أقلعتا من بريطانيا، إحداهما من مطار هيثرو والأخرى من مانشستر، فيما وصفت رئاسة الوزراء البريطانية البلاغات بأنها «كاذبة ومتعمدة». ونقلت صحيفة «الجارديان» عن مصدر في وزارة النقل البريطانية أن التهديدات منخفضة المستوى وغير موثوقة، داعياً المسافرين إلى عدم القلق.

ورغم عدم العثور على أدلة تشير إلى نشاط إرهابي، فتحت السلطات تحقيقات في بريطانيا وعدد من الدول الأوروبية، بعد تسجيل عدد غير معتاد من البلاغات خلال يوم واحد.

وفي بولندا، أُغلق مطار مودلين، أحد المطارين الرئيسيين في العاصمة وارسو، لفترة وجيزة عقب تحويل مسار طائرة إليه، كما تلقت السلطات تهديدات بوجود قنابل على متن رحلتين متجهتين إلى العاصمة.

وبدأت سلسلة الحوادث، (الثلاثاء)، ببلاغ استهدف رحلة تابعة لشركة الطيران البولندية «LOT» أقلعت من مطار هيثرو في لندن متجهة إلى مطار شوبان في وارسو، قبل تحويل مسارها إلى مطار مودلين. وأغلقت السلطات المطار مؤقتاً، ثم هبطت الطائرة، وهي من طراز «بوينج 737 ماكس»، بسلام.

وقال المتحدث باسم المطار آدم شابلوفسكي إن الركاب أُخلوا وأُخضعت الطائرة لفحوص أمنية، دون العثور على أي مواد مشبوهة، مؤكداً إعادة فتح المطار واستئناف الحركة بصورة طبيعية.

ولم تكشف التحقيقات حتى الآن عن نمط واضح يربط بين البلاغات التي طالت رحلات انطلقت من بريطانيا وإيرلندا والدنمارك والبرتغال وإيطاليا، وكانت متجهة إلى بولندا وإسبانيا وإيطاليا وبلغاريا. وشغّلت شركة «رايان إير» أربعاً من الرحلات المستهدفة، فيما شغّلت شركات «ويز إير» و«LOT» و«ساس» الرحلات الأخرى.

وأكد محققون عدم وجود أدلة فورية على تورط دولة معادية في هذه التهديدات، مشيرين إلى استمرار التحقيقات وتبادل المعلومات بين الدول الأوروبية لتحديد مصدر البلاغات والجهات التي تقف وراءها.