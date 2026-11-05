كلية الأعمال في جامعة الزيتونة الأردنية تستقبل طلبتها الجدد تحت شعار (المجموعة المتميزة والمتفوقة والمبدعة)

خبرني - نظّمت كلية الأعمال في جامعة الزيتونة الأردنية، لقاءً ترحيبيًا بالطلبة الجدد، بحضور عميد الكلية الأستاذ الدكتور عبدالرزاق شحادة، وعميد شؤون الطلبة الدكتور مأمون أبو حماد، ورؤساء الأقسام الأكاديمية، في إطار حرص الكلية على تهيئة الطلبة للاندماج في الحياة الجامعية وتعريفهم بالبيئة الأكاديمية والخدمات والأنشطة التي توفرها الجامعة.

و في مستهل اللقاء، رحّب عميد كلية الأعمال، الأستاذ الدكتور عبد الرزاق شحادة بالطلبة الجدد، مؤكدًا حرص الكلية على توفير بيئة أكاديمية محفزة للإبداع والتميز، تسهم في تنمية معارف الطلبة ومهاراتهم، وإعدادهم لمتطلبات سوق العمل. ودعا الطلبة إلى استثمار سنوات دراستهم الجامعية في التحصيل العلمي، والمشاركة الفاعلة في الأنشطة والفعاليات الطلابية، والتحلي بروح المبادرة والابتكار، مشددًا على أن التميز الأكاديمي يتطلب الاجتهاد والمثابرة والعمل المستمر لتحقيق الطموحات وبناء مستقبل مهني ناجح.

وتضمّن اللقاء التعريف بكلية الأعمال وأقسامها الأكاديمية، وتقديم شرح حول طبيعة الحياة الجامعية، والإجابة عن استفسارات الطلبة وتساؤلاتهم، إلى جانب التأكيد على أهمية مشاركتهم في الأنشطة المنهجية واللامنهجية، لما لها من دور في تنمية مهاراتهم، وصقل شخصياتهم، وتعزيز خبراتهم، فضلًا عن ضرورة الاطلاع على أنظمة الجامعة وتعليماتها والالتزام بها.

وشهد اللقاء أجواءً تفاعلية اتسمت بالحيوية والمشاركة، من خلال تنظيم مجموعة من المسابقات والأنشطة التفاعلية التي أسهمت في تعزيز التواصل بين الطلبة وتهيئة أجواء إيجابية لبداية مسيرتهم الجامعية، و اشرف على اللقاء كلاً من الدكتورة مها عيوش والمدرسة بشرى رمضان، والمدرسة هناء جرادات، والمدرسة هنادي السعد.

وفي مبادرة تحفيزية تعكس تطلعات الكلية نحو بناء جيل جامعي يمتلك مقومات التميز والنجاح والإبداع، أُطلقت على الدفعة الجديدة تسمية «المجموعة المتميزة والمتفوقة والمبدعة»، تأكيدًا على أهمية الطموح والمثابرة والتميز، وتشجيع الطلبة على استثمار قدراتهم والمشاركة الفاعلة في مختلف المجالات الأكاديمية والطلابية.