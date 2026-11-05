كلية الصيدلة في جامعة الزيتونة الأردنية تنظّم محاضرة علمية حول مخاطر الجسيمات البلاستيكية الدقيقة والنانوية

خبرني - في إطار جهودها لتعزيز الوعي بالقضايا البيئية والصحية المعاصرة، نظّمت كلية الصيدلة في جامعة الزيتونة الأردنية محاضرة علمية بعنوان "الجسيمات البلاستيكية النانوية والدقيقة كعوامل مؤثرة في التدهور البيئي: دورة البلاستيك النانوي في البيئة"، قدّمتها الدكتورة أولغا أندرييفا (Dr. Olga Andreeva)، بمشاركة الدكتورة تاتيانا زينتشينكو (Dr. Tatyana Zinchenko)، والمهندس لوبومير بوتينك (Eng. Lubomír Potenec)، والمهندس مارتن دوراك (Eng. Martin Durak)، من التحالف المهني الدولي لأزمة المناخ والصحة النفسية (International Professional Alliance Climate Crisis & Mental Health)

وحضر المحاضرة عميد كلية الصيدلة الأستاذ الدكتور علاء الحسبان، ونائب العميد الدكتور محمد الوحش، ورئيسة القسم الدكتورة وسن جرار، إلى جانب عدد من أعضاء الهيئة التدريسية وطلبة الكلية.

وتناولت المحاضرة مصادر الجسيمات البلاستيكية الدقيقة والنانوية، وطرق تشكّلها وانتشارها وانتقالها وتراكمها في مكونات البيئة المختلفة، فضلاً عن آثارها المحتملة على التوازن البيئي وصحة الإنسان. كما سلّطت الضوء على المخاطر المتزايدة لهذه الجسيمات بوصفها أحد التحديات البيئية والصحية الملحّة، وأهمية تكثيف الدراسات والأبحاث العلمية لفهم سلوكها وآليات تأثيرها، وتطوير الحلول المناسبة للحد من انتشارها وتداعياتها.

من جانبه، أكد عميد الكلية الأستاذ الدكتور علاء الحسبان حرص الكلية على استضافة الخبراء والمتخصصين في المجالات العلمية المختلفة، وتنظيم المحاضرات والفعاليات النوعية التي تسهم في إثراء المعرفة الأكاديمية، وتعزيز الوعي العلمي والبحثي لدى الطلبة، وربط معارفهم النظرية بالقضايا والتحديات البيئية والصحية التي تحظى باهتمام عالمي متزايد.

وتأتي هذه المحاضرة ضمن جهود كلية الصيدلة في جامعة الزيتونة الأردنية الرامية إلى تعزيز انفتاحها على المؤسسات والخبرات العلمية الدولية، وتبادل المعرفة والتجارب البحثية، بما يسهم في تنمية قدرات الطلبة وإعدادهم للتعامل بوعي وكفاءة مع المستجدات والتحديات العلمية والمجتمعية.