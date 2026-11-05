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المعتدي على رجل الأمن في شارع المدينة المنورة يحمل قيد جرائم الإرهاب

  • 05 نوفمبر 2026
  • 13:50
المعتدي على رجل الأمن في شارع المدينة المنورة يحمل قيد جرائم الإرهاب
من موقع الاعتداء

خبرني - قال مصدر أمني لـ"خبرني" إن المعتدي على رجل الأمن في شارع المدينة المنورة، اليوم الخميس، يحمل قيدًا في جرائم الإرهاب.

وبين المصدر أن المعتدي أصيب بجروح بالغة، بعد أن نجح رجل أمن ثانٍ في تحييده، مشيرًا إلى أنه يتلقى العلاج حاليًا في أحد المستشفيات الخاصة.

وكان الأمن العام أعلن، اليوم الخميس، استشهاد أحد مرتباته إثر تعرضه لاعتداء بأداة حادة من قبل أحد الأشخاص، ومحاولة سرقة سلاحه.

وكشف المصدر عن إصابة رجل أمن ثانٍ خلال محاولته تحييد المعتدي، موضحًا أن حالته متوسطة، وقد جرى إسعافه إلى مستشفى المدينة الطبية.

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