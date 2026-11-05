افتتاح مصنع الشركة الخاصة لصناعة الكابلات باستثمار 10 ملايين دينار أردني لتعزيز الصناعة الوطنية

خبرني - برعاية المهندس زياد المناصير، مؤسس ورئيس هيئة مديري مجموعة المناصير، وبحضور الشريكين المؤسسين المهندس زياد المناصير والسيد عفانة نمر عفانة، تم افتتاح مصنع الشركة الخاصة لصناعة الكابلات (PCIC) في منطقة القسطل، بمشاركة مجموعة المناصير، في خطوة استراتيجية تعزّز القدرات التصنيعية الوطنية وتوسّع القاعدة الإنتاجية للأردن في قطاع حيوي يرتبط مباشرةً بالإنشاءات والبنية التحتية والطاقة.

وشهد حفل الافتتاح مشاركة نخبة من ممثلي القطاعين العام والخاص، والجهات الرسمية والغرف الصناعية والتجارية، ونقابة المقاولين وشركات المقاولات والكهروميكانيك، إلى جانب ممثلين عن شركة الكهرباء الأردنية المساهمة العامة المحدودة في عمّان، ورجال أعمال ومستثمرين من جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الأردني، ووجهاء وأبناء المجتمع المحلي وممثلي البلدية في القسطل والجيزة، فضلاً عن إدارة المصنع، في حضور يعكس أهمية هذا الاستثمار للقطاعات الصناعية والاقتصادية المرتبطة بصناعة الكابلات واستخداماتها.

ويمثّل افتتاح المصنع محطة مهمة في مسار الشراكة الاستثمارية بين المهندس زياد المناصير ومجموعة المناصير والشركة الخاصة لصناعة الكابلات ومؤسسها السيد عفانة عفانة، التي تستهدف تطوير القدرات التصنيعية المحلية، وتعزيز حضور المنتج الأردني في السوق الوطني، وتوسيع فرص وصوله إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

استثمار صناعي يعزّز القدرات الإنتاجية الوطنية

يقع المصنع في منطقة القسطل عند تقاطع سكة الحديد، على مساحة إجمالية تبلغ 6,000 متر مربع، باستثمار يصل إلى 10 ملايين دينار أردني، ويضم 13 خط إنتاج مجهّزة بمعدات وتقنيات تصنيعية متخصصة، بطاقة إنتاجية تبلغ 450 طناً شهرياً.

ويختص المصنع بإنتاج مجموعة متنوعة من الكابلات والأسلاك الكهربائية، تشمل الكابلات العادية والمسلّحة، وكابلات الحريق والطاقة، والأسلاك الكهربائية والكابلات المرنة، إضافة إلى كابلات المناجم. ويتيح هذا التنوع تلبية احتياجات متعددة في قطاعات الإنشاءات والبنية التحتية والطاقة والمنشآت الصناعية، بما يوسّع نطاق المنتجات المصنّعة محلياً في هذا القطاع.

وتشكّل هذه القدرات الإنتاجية إضافة إلى الصناعة الأردنية، من خلال تعزيز توافر المنتجات الكهربائية المصنّعة محلياً، وتطوير القدرة على تلبية احتياجات السوق، وتوسيع قاعدة التصنيع في قطاع يرتبط بمشاريع البناء والتطوير العمراني والبنية التحتية والمرافق الحيوية.

المهندس زياد المناصير: الصناعة الوطنية تتطلب حضوراً في مختلف حلقات الإنتاج

وفي تعليقه على افتتاح المصنع، قال المهندس زياد المناصير، مؤسس ورئيس هيئة مديري مجموعة المناصير:

»اليوم في الأردن، لا يقتصر طموحنا الصناعي على القطاعات الكبرى مثل الإسمنت ومواد البناء، بل يمتد إلى الصناعات الدقيقة والتخصصية التي تقوم عليها قطاعات حيوية، مثل صناعة الكابلات الكهربائية. فبناء اقتصاد صناعي متكامل يتطلب أن نكون حاضرين في مختلف حلقات الإنتاج، وأن نمتلك القدرة على تصنيع ما تحتاجه أسواقنا، وتطوير منتجات أردنية قادرة على المنافسة خارج حدود الوطن. ويمثّل هذا الاستثمار خطوة في هذا الاتجاه، نحو توسيع القاعدة الصناعية الوطنية وتعزيز مكانة الأردن كمنتج ومنافس في الأسواق الإقليمية والدولية.«

وتعكس هذه الرؤية توجه مجموعة المناصير نحو توسيع نطاق استثماراتها الصناعية، بحيث لا تقتصر على الصناعات الثقيلة وحلول البناء الكبرى، بل تمتد إلى الصناعات الدقيقة والتخصصية التي تمثّل مكوّناً أساسياً في سلاسل التوريد للقطاعات الحيوية. ويأتي الاستثمار في صناعة الكابلات الكهربائية ضمن هذا التوجه، بما يعزّز التكامل بين مختلف حلقات الإنتاج ويدعم بناء قاعدة صناعية أردنية أكثر تنوعاً وقدرةً على المنافسة.

عفانة نمر عفانة: افتتاح المصنع انطلاقة جديدة في مسيرة الشركة

من جانبه، قال السيد عفانة نمر عفانة، مؤسس الشركة الخاصة لصناعة الكابلات:

»يمثّل افتتاح مصنع الشركة الخاصة لصناعة الكابلات اليوم انطلاقة جديدة في مسيرة الشركة، ونقلة نوعية في تطوير قدراتها الإنتاجية وتوسيع نطاق أعمالها. فمن خلال هذا المصنع، ننتقل إلى مرحلة جديدة من النمو والتصنيع، مدعومةً بشراكتنا الاستثمارية مع مجموعة المناصير، وبطموح لتعزيز حضور الكابلات المصنّعة في الأردن وتلبية احتياجات السوق المحلي، والانطلاق بمنتجاتنا إلى أسواق إقليمية ودولية أوسع. ونطمح إلى أن يكون هذا المصنع إضافة حقيقية للصناعة الوطنية، ومساهمة ملموسة في دعم الإنتاج المحلي وخلق فرص العمل وتعزيز تنافسية المنتج الأردني.«

وتؤسس هذه الشراكة لمرحلة جديدة في تطوير القدرات الإنتاجية للشركة، من خلال الاستثمار في البنية التصنيعية وتوسيع نطاق المنتجات، بما يعزّز قدرتها على خدمة السوق الأردني ويدعم فرص التوسع في الأسواق الخارجية.

أكثر من 100 فرصة عمل وآفاق أوسع للصادرات الأردنية

ومن المتوقع أن يسهم المصنع في توفير أكثر من 100 فرصة عمل، إلى جانب دعم النشاط الصناعي وتوسيع الفرص أمام المنتجات الأردنية للوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية، مع استهداف أسواق تشمل المملكة العربية السعودية والعراق وسوريا.

ويمتد الأثر الاقتصادي للمشروع إلى ما هو أبعد من حجم الاستثمار والطاقة الإنتاجية؛ إذ يسهم في تعزيز الإنتاج المحلي في قطاع حيوي، ويدعم تطوير القدرات التصنيعية الوطنية، ويوسّع الفرص أمام الكفاءات الأردنية للعمل في مجال صناعي متخصص. كما يتيح تنوّع المنتجات تلبية احتياجات قطاعات متعددة، ويعزّز فرص حضور المنتج الأردني في الأسواق التي تتطلب حلولاً كهربائية متخصصة.

ويأتي افتتاح المصنع في سياق أهمية توجيه الاستثمارات نحو القطاعات التي تدعم احتياجات الاقتصاد الوطني، وتُسهم في توسيع القاعدة الإنتاجية وتعزيز القيمة المضافة محلياً. فكلما اتسعت قدرة الصناعة الأردنية على إنتاج احتياجات قطاعاتها الحيوية، ازدادت فرصها في بناء سلاسل توريد أكثر قوة، وتوسيع صادراتها، وتعزيز تنافسيتها في الأسواق الخارجية.

ويمثّل هذا المشروع نموذجاً للشراكات الاستثمارية التي تجمع الخبرة الصناعية مع الاستثمار لتطوير قدرات إنتاجية جديدة، وتوسيع حضور الصناعة الأردنية في القطاعات الحيوية، وترسيخ دور القطاع الخاص في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز مكانة المنتج الوطني.