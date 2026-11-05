الخشمان: الاعتداء على رجال الأمن اعتداء على هيبة الدولة وأمن الأردنيين.. ولا تهاون مع من يتطاول على حماة الوطن

خبرني - أدان رئيس كتلة الاتحاد والإصلاح النيابية، النائب الكابتن زهير محمد الخشمان، بأشد العبارات، الاعتداء الآثم الذي تعرض له أحد مرتبات الأمن العام في العاصمة عمّان، وأدى إلى استشهاده أثناء أداء واجبه، مؤكداً أن هذه الجريمة تمثل اعتداءً على هيبة الدولة وسيادة القانون، وعلى أمن كل أردني يستظل بحماية مؤسسات وطنه.

وقال الخشمان: «إن اليد التي تمتد للاعتداء على رجل أمن لا تستهدف فرداً يرتدي الزي العسكري فحسب، بل تستهدف أمن المجتمع وهيبة القانون، فهؤلاء الرجال لم يحملوا السلاح ليرهبوا الناس، بل ليحموهم، ولم يقفوا في الميدان طلبًا للمجد، بل ليبقى الوطن آمناً وأبناؤه مطمئنين.

وأضاف: «إن دماء رجال الأمن ليست ثمناً مقبولاً لفوضى أو استهتار، وهيبة الدولة ليست موضع مساومة، ومن يعتدي على حماة الوطن يجب أن يواجه العدالة بحزم، وفق أحكام القانون، فلا تساهل مع الجريمة، ولا غطاء لأي اعتداء على من يسهرون لحماية أرواح الأردنيين وممتلكاتهم».

وشدد الخشمان على أن احترام رجل الأمن هو احترام للدولة ومؤسساتها، وأن حماية منتسبي الأجهزة الأمنية مسؤولية وطنية ومجتمعية، مؤكداً أن سيادة القانون تقتضي محاسبة كل من يثبت تورطه في هذه الجريمة، دون استباق نتائج التحقيقات أو المساس بضمانات العدالة.

وختم الخشمان تصريحه قائلاً: «رحم الله شهيد الواجب، الذي خرج من بيته ليحمي بيوت الأردنيين ولم يعد إلى بيته. نعاهد أرواح شهدائنا أن يبقى الأردن وطنًا عزيزاً، وأن تبقى مؤسساتنا الأمنية موضع فخر واعتزاز. فالأوطان التي يضحي أبناؤها بأرواحهم لحمايتها تستحق منا جميعاً أن نصون أمنها ونحفظ كرامة رجالها».

وتقدم الخشمان بأصدق مشاعر العزاء والمواساة إلى ذوي شهيد الواجب ورفاقه في مديرية الأمن العام، سائلاً الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يحفظ الأردن وقيادته الهاشمية وأجهزته الأمنية من كل سوء.