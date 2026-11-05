تفاصيل جديدة عن استشهاد رجل أمن أمام السفارة السريلانكية في عمّان

خبرني – كشفت معلومات جديدة عن تفاصيل الاعتداء الذي أدى إلى استشهاد أحد رجال الأمن العام أمام السفارة السريلانكية في منطقة الصويفية بالعاصمة عمّان، اليوم الخميس.

وبحسب المعلومات التي وصلت لخبرني، باغت شخص يحمل خنجراً وسكيناً رجل الأمن الموجود داخل كوخ الحراسة المخصص لحماية السفارة، واعتدى عليه بأداة حادة، ما أدى إلى استشهاده.

وأضافت المعلومات أن المعتدي حاول مقاومة رجال الأمن خلال محاولة إلقاء القبض عليه، مما أسفر عن إصابة رجل أمن آخر.

وكانت مديرية الأمن العام قد أعلنت استشهاد أحد مرتباتها إثر اعتداء بأداة حادة من قبل أحد الأشخاص في العاصمة، مؤكدة مباشرة التحقيق في الحادثة، وأنها ستعلن مزيداً من التفاصيل تباعاً.

