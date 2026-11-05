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حدث أمني في الصويفية والأجهزة الأمنية تتابع التطورات

  • 05 نوفمبر 2026
  • 12:41
حدث أمني في الصويفية والأجهزة الأمنية تتابع التطورات

خبرني - تشهد منطقة الصويفية في العاصمة عمّان حدثاً أمنياً، وسط وجود للأجهزة الأمنية في الموقع لمتابعة التطورات والوقوف على ملابسات الحادث.

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