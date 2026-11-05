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حدث أمني في الصويفية والأجهزة الأمنية تتابع التطورات
حدث أمني في الصويفية والأجهزة الأمنية تتابع التطورات
05 نوفمبر 2026
12:41
تم نسخ الرابط
خبرني -
تشهد
منطقة
الصويفية
في
العاصمة
عمّان
حدثاً
أمنياً،
وسط
وجود
للأجهزة
الأمنية
في
الموقع
لمتابعة
التطورات
والوقوف
على
ملابسات
الحادث.
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