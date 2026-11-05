المومني: زيادة أعداد الملتحقين بخدمة العلم 50% العام المقبل

خبرني - أعلن وزير الاتصال الحكومي الناطق باسم الحكومة محمد المومني، زيادة أعداد الشباب الملتحقين ببرنامج خدمة العلم العام المقبل بنسبة 50%، ليصل العدد إلى 9 آلاف شاب، مقارنة بـ6 آلاف شاب في العام الماضي.

وقال المومني خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن المرحلة الجديدة من برنامج خدمة العلم في رئاسة الوزراء، إن الشباب من مواليد عام 2008، ممن أتموا 18 عامًا، سيخضعون لعملية اختيار للالتحاق بخدمة العلم، مشيرًا إلى أن توزيع الأعداد سيكون بحسب المحافظات.

وأضاف أن عدد الملتحقين سيوزع بواقع 3 آلاف شاب من عمّان، و1350 من الزرقاء وإربد، و450 شابًا من المحافظات.

وأوضح المومني أن الإعلان عن الذين وقع عليهم الاختيار، سيتم الأحد المقبل الساعة 12 ظهرًا، موضحا أنه لن تنشر أسماء المكلفين عبر وسائل الإعلام، وسيتم إبلاغهم بنتائج القرعة من خلال القنوات الرسمية المعتمدة، وسيتم الاختيار من خلال القرعة الإلكترونية باستخدام أسلوب السحب الإحصائي المحايد وفق منهجية تعتمد الاختيار العشوائي المحوسب.

وأوضح أن وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة تتولى تنفيذ القرعة الإلكترونية، بالتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي ودائرة الأحوال المدنية والجوازات.

وأشار إلى أن الملتحقين سيوزعون على ثلاث دورات، بواقع 3 آلاف شاب في كل دورة.

ولفت المومني إلى أن إبلاغ الشباب الذين وقع عليهم الاختيار سيكون عبر تطبيق "سند"، والرسائل النصية القصيرة، ومنصة خدمة العلم الإلكترونية، داعيًا جميع مواليد عام 2008 إلى التحقق من ورود أسمائهم ضمن قوائم المختارين، وعدم الاكتفاء بانتظار الرسائل.

وأكد أن عدم وصول الرسائل النصية أو الإشعارات لا يعفي من المسؤولية القانونية المترتبة على عدم الالتزام بالتكليف والإجراءات المقررة وفق أحكام القانون ، مشددًا على ضرورة مبادرة الشباب إلى التحقق من أسمائهم عبر المنصة الإلكترونية.

وأضاف أن الدفعة المقبلة تحمل الرقم 55 من دفعات خدمة العلم، وهي الفوج الثاني منذ استئناف البرنامج.