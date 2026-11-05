كلية الصيدلة في جامعة الزيتونة الأردنية تعزّز التدريب الميداني لطلبتها في مركز الدراسات الدوائية التابع لشركة أكديما

خبرني - في إطار حرص كلية الصيدلة في جامعة الزيتونة الأردنية على تعزيز الجانب التطبيقي في العملية التعليمية، وإعداد صيادلة يمتلكون الكفاءة العلمية والمهارات العملية، شارك عدد من طلبة الكلية في برنامج تدريبي متخصص في مركز الدراسات الدوائية التابع للشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية) أكديما ( ACDIMA_، تناول موضوعات التكافؤ الحيوي والدراسات الدوائية ومراحل تنفيذها، والإجراءات العلمية والعملية المتبعة في هذا المجال.

وهدف التدريب إلى إكساب الطلبة خبرات ميدانية متخصصة، وتعريفهم بآليات إجراء دراسات التكافؤ الحيوي ومراحل البحث والتقييم الدوائي، إلى جانب تنمية مهاراتهم التحليلية والتطبيقية، وتعزيز قدرتهم على الربط بين المعارف النظرية والتطبيق العملي، بما يسهم في تأهيلهم لمتطلبات سوق العمل، واطلاعهم على طبيعة العمل في قطاع الصناعات والدراسات الدوائية.

وفي سياق متابعة البرنامج التدريبي، زار عميد كلية الصيدلة الأستاذ الدكتور علاء الحسبان، يرافقه الدكتور محمد الوحش والمدرس سمير الكوز، شركة أكديما، حيث كان في استقبالهم المدير التنفيذي للشركة الدكتورة رباب تيم، والمدير الطبي الدكتور محمد أبو فارة. واطّلع الوفد خلال الزيارة على سير التدريب وطبيعة العمل في مركز الدراسات الدوائية، كما جرى تسليم الشهادات للطلبة الذين استكملوا متطلبات البرنامج التدريبي.

وأشاد الأستاذ الدكتور علاء الحسبان بالتعاون المثمر مع شركة أكديما ومركز الدراسات الدوائية، مثمّناً جهود القائمين عليهما في توفير هذه الفرصة التدريبية النوعية، ومؤكداً أهمية التدريب الميداني في صقل مهارات طلبة الصيدلة، وتعزيز خبراتهم المهنية، وإكسابهم المعارف التطبيقية اللازمة لمواكبة متطلبات سوق العمل والتطورات المتسارعة في القطاع الدوائي.

وتأتي هذه المبادرة انسجاماً مع استراتيجية كلية الصيدلة الرامية إلى توطيد الشراكات مع المؤسسات والشركات العاملة في القطاع الدوائي، وتوسيع فرص التدريب العملي أمام الطلبة، بما يعزز جودة مخرجاتها التعليمية، ويسهم في إعداد صيادلة مؤهلين علمياً وعملياً وقادرين على الإسهام في تطوير مهنة الصيدلة والصناعات الدوائية.