المومني: استيعاب 9 آلاف مكلف بخدمة العلم خلال 3 دورات تدريبية سنوياً.. والقرعة الأحد

خبرني - أعلن وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، أن برنامج خدمة العلم سيستوعب 9 آلاف مكلف خلال العام، موزعين على 3 دورات تدريبية، بواقع 3 آلاف مكلف في كل دورة.

وقال المومني إن اختيار المكلفين سيتم وفق توزيع جغرافي، بواقع 450 مكلفاً لكل محافظة، باستثناء العاصمة عمّان التي خُصص لها 3 آلاف مكلف، ومحافظتي الزرقاء وإربد بواقع 1350 مكلفاً لكل منهما.

وأضاف أن القرعة الإلكترونية لاختيار المكلفين ستُجرى ظهر الأحد المقبل في وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، بحضور ممثلين عن القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، ودائرة الأحوال المدنية والجوازات.

وأوضح المومني أنه سيتم إبلاغ المكلفين الذين يقع عليهم الاختيار وذويهم بنتائج القرعة الإلكترونية، من خلال الرسائل النصية القصيرة، وتطبيق «سند»، ومنصة خدمة العلم الإلكترونية.

ودعا الشباب من مواليد عام 2008 إلى تفعيل تطبيق «سند»، ومتابعة الرسائل النصية والإشعارات الرسمية، للتحقق من أوضاعهم والاطلاع على إجراءات ومواعيد الاستدعاء والالتحاق.