من الريادة إلى التوسع الإقليمي في المنطقة.. سعيد نافذ عليان تجربة شبابية تصنع الفرص وتفتح آفاق الأعمال

خبرني - لم يبدأ سعيد نافذ عليان رحلته المهنية من موقع جاهز، بل من فكرة آمن بها وعمل على تحويلها إلى مشروع ناجح، ففي عام 2014، اتجه إلى عالم ريادة الأعمال، وأسس شركة متخصصة في تقديم الحلول التكنولوجية لقطاع المطاعم، في وقت كانت فيه فكرة استخدام الهاتف لتصفح قائمة الطعام والطلب داخل المطعم تجربة جديدة على السوق.

وطور عليان وفريقه نظاما يتيح للزبائن الاطلاع على قوائم الطعام وإرسال طلباتهم عبر هواتفهم الذكية، مقدمين بذلك نموذجا رقميا سبق انتشار هذا النوع من الخدمات، وعكس قدرة الشباب الأردني على ابتكار حلول تكنولوجية تستجيب لاحتياجات الأسواق وتواكب التحولات الرقمية.

ولم تقتصر التجربة على تطوير الفكرة، إذ نجح المشروع في استقطاب استثمارات خارجية، وبناء فريق من الكفاءات والشباب الأردنيين، وتوفير فرص عمل جديدة لهم في مجالات التكنولوجيا والتطوير وإدارة الأعمال، قبل أن يصل إلى مرحلة الاستحواذ وبيعه إلى شركة في منطقة الخليج العربي، في تجربة جسدت قدرة المشاريع الأردنية الناشئة على جذب اهتمام المستثمرين والوصول إلى الأسواق الإقليمية.

وكانت تلك المحطة بداية لمسار مهني حافل، انتقل خلاله عليان إلى تطوير شركات خدمية أردنية توسعت من السوق المحلية إلى أسواق عربية وعالمية، عبر تطوير منتجاتها وخدماتها ودراسة احتياجات الأسواق وتعزيز فرص النمو.

وفي قطاع الخدمات، شارك عليان في جهود تطوير الأعمال والتوسع الإقليمي، من خلال دراسة الأسواق المستهدفة وتكييف نماذج العمل مع احتياجاتها ومتطلباتها، وأسهمت هذه الجهود في افتتاح نحو 15 فرعا خارج الأردن، والوصول إلى أسواق من بينها الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر، إلى جانب أسواق أخرى، في تجربة نقلته من إدارة المشاريع محليا إلى العمل على بناء حضور تجاري في أسواق متعددة، وفتح آفاق جديدة للأعمال والخدمات الأردنية خارج حدود المملكة.

ومن أبرز محطاته الريادية تأسيس شركة HealthHub، التي تعد الأولى من نوعها في المنطقة في نموذج عملها القائم على تسهيل الوصول إلى الخدمات الطبية وتقديم حلول التمويل الصحي والسياحة العلاجية، انطلاقا من رؤية تجمع بين الابتكار في الخدمات الصحية وتطوير فرص اقتصادية جديدة.

وجاءت فكرة الشركة من ملاحظة التحديات التي يواجهها المرضى، وفي مقدمتها ارتفاع كلفة بعض الإجراءات الطبية غير المغطاة بالتأمين الصحي، إلى جانب الفرص الواعدة التي يمتلكها الأردن في مجال السياحة العلاجية واستقطاب المرضى من الخارج.

ومن هنا، عمل عليان على تطوير نموذج يقدم حلولا تشمل تسهيل الحصول على الخدمات الطبية وخيارات الدفع الميسر، بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية على المرضى، وتعزيز قدرة القطاع الطبي الأردني على استقطاب المزيد من المستفيدين من خدماته.

ولم تقتصر أهمية هذه التجربة على تقديم خدمات مبتكرة، بل امتدت إلى استحداث فرص عمل جديدة في تخصصات ومجالات غير متوفرة سابقا بهذا النموذج في السوق، وفتح مسارات مهنية أمام الشباب الأردني، من خلال الربط بين التكنولوجيا والخدمات الطبية والتمويل والتسويق والسياحة العلاجية، بما يعكس قدرة المشاريع الريادية على خلق قطاعات وفرص اقتصادية جديدة.

وتجمع تجربة عليان بين تأسيس الشركات، وتطوير المنتجات والخدمات، وتحليل الأسواق، وبناء الشراكات الاستراتيجية، وإعداد خطط النمو والتوسع، إلى جانب خبراته في الإدارة وتطوير الأنظمة التشغيلية وتعزيز كفاءة الأعمال.

وإلى جانب تجربته الريادية، يحظى عليان بحضور في عدد من المؤسسات الاقتصادية وجمعيات الأعمال، إذ يشغل عضوية مجلس إدارة مؤسسة نافذ عليان للمنتوجات الزراعية، وهو عضو في غرفة التجارة الأوروبية في الأردن، والجمعية الأردنية البريطانية، وجمعية خليل الرحمن، وجمعية الصداقة الأردنية الكورية، بما يعكس اهتمامه بتوسيع شبكة العلاقات الاقتصادية وبناء جسور التعاون بين مجتمع الأعمال الأردني ونظرائه في الأسواق الخارجية.

كما أسهمت خبرته في العمل ضمن المؤسسات والشركات العائلية ومنها مؤسسة الوحدة للتجارة وكلاء هيونداي، وما يرتبط بها من امتداد تجاري وخبرات متراكمة، في تعزيز معرفته بطبيعة السوق الأردنية وتحديات إدارة الأعمال واستدامتها، مع حرصه على توظيف تلك الخبرات في تطوير مشاريع جديدة والانفتاح على قطاعات اقتصادية متنوعة.

وتعكس هذه المحطات صورة لجيل جديد من رجال الأعمال الشباب الذين يجمعون بين الخبرة الميدانية والفكر الريادي، وينظرون إلى التحديات الاقتصادية باعتبارها فرصا للابتكار والتطوير، وإلى الأسواق الخارجية باعتبارها امتدادا طبيعيا لقدرات الشركات الأردنية وطموحاتها.

واليوم، يخوض سعيد نافذ عليان تجربة جديدة مرشحا ضمن كتلة الوفاء لانتخابات مجلس إدارة غرفة تجارة عمان 2026–2030، والذي يرأسها طارق الطباع وكلا من محمد طهبوب وصالح مرقة وياسين دراوشة و باسم الإمام وحمزة ابو الراغب وخلدون نصير وعلاء ديرانية في خطوة يرى فيها امتدادا لمسيرته في عالم التجارة وريادة الأعمال، وفرصة لنقل خبراته العملية في تطوير المشاريع والتوسع وبناء الشراكات إلى العمل المؤسسي الذي يخدم القطاع التجاري.

ويؤمن عليان بأن غرفة تجارة عمان مطالبة في المرحلة المقبلة بمواكبة التحولات المتسارعة في بيئة الأعمال، وتعزيز دورها في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتمكين الشباب ورواد الأعمال، وتسهيل وصول الشركات الأردنية إلى الأسواق الخارجية، إلى جانب تطوير الخدمات المقدمة للتجار وتعزيز الشراكة بين القطاعات الاقتصادية المختلفة.

ويرى أن قوة القطاع التجاري لا تقاس فقط بحجم أعماله، بل بقدرته على التجدد وخلق فرص العمل، واستقطاب الاستثمارات، وتطوير نماذج أعمال قادرة على المنافسة، مؤكدا أهمية تحويل الأفكار والمبادرات إلى مشاريع قابلة للتنفيذ تحقق أثرا اقتصاديا ملموسا.

ومن خلال ترشحه ضمن كتلة الوفاء، التي تضم نخبة من أصحاب الخبرات التجارية والاقتصادية، يتطلع عليان إلى الإسهام في بناء غرفة أكثر قربا من التجار، وأكثر قدرة على فهم احتياجاتهم، وتبني المبادرات التي تعزز تنافسية القطاع التجاري وتفتح أمامه فرصا جديدة للنمو.

فمن فكرة ريادية تحولت إلى شركة ناجحة، إلى مشاريع توسعت عبر الأسواق العربية والاقليمية، وصولا إلى تأسيس أعمال مبتكرة وخلق فرص عمل جديدة، تتواصل رحلة سعيد نافذ عليان، حاملا معه تجربة عملية تجمع بين طموح الشباب وخبرة الأسواق.

واليوم، يسعى عليان إلى نقل هذه التجربة من نجاح المشاريع إلى خدمة القطاع التجاري، إيمانا بأن الخبرة الحقيقية لا تكتمل بما يحققه الإنسان من نجاحات لنفسه، بل بما يستطيع أن يقدمه من فرص وإنجازات لمجتمعه واقتصاد وطنه، انسجاما مع رؤية كتلة الوفاء وشعارها: "من التمثيل إلى التأثير".