لأول مرة.. اللاجئون في الأردن يحصلون على وثائق رقمية وخدمات حكومية عبر تطبيق سند

خبرني - أعلنت مفوضية اللاجئين أنه أصبح بإمكان اللاجئين المقيمين في الأردن الآن الوصول إلى وثائق رقمية أساسية وخدمات حكومية مختارة من خلال تطبيق سند، وذلك بفضل التعاون الوثيق بين وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والبنك الدولي.

ومن خلال تطبيق سند، يمكن للاجئين الوصول إلى وثائقهم الرقمية والاستفادة من مجموعة متزايدة من الخدمات الحكومية الإلكترونية، مما يسهم في جعل الإجراءات الإدارية أكثر سهولة وكفاءة وملاءمة.

وتأتي المبادرة ضمن الجهود التي تبذلها الحكومة لتعزيز الخدمات العامة الرقمية ، من خلال توسيع نطاق الوصول إلى تطبيق سند ليشمل المقيمين غير الأردنيين.

و عملت الفرق الفنية التابعة لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والبنك الدولي بشكل وثيق لدمج بيانات اللاجئين ضمن منصة سند، وتمكينهم من تفعيل هوياتهم الرقمية بشكل آمن.

وبدأ الإطلاق التجريبي للمبادرة في شباط 2026، بدعم من فرق سند المتنقلة التي تم نشرها في مراكز تسجيل المفوضية في عمّان وفي مخيمات اللاجئين. وقد ساعدت هذه الفرق اللاجئين على تفعيل حساباتهم وقدمت لهم معلومات حول كيفية استخدام التطبيق والوصول إلى الخدمات المتاحة من خلاله.

وبحلول تموز 2026، أصبح بإمكان اللاجئين الوصول إلى وثائق رقمية أساسية عبر التطبيق، بما في ذلك شهادات طالب اللجوء الصادرة عن المفوضية وبطاقات الخدمات الصادرة عن وزارة الداخلية. ويمكن لهذه الوثائق أن تساعد اللاجئين في إثبات هويتهم عند الحصول على الخدمات ذات الصلة، وذلك وفقاً للإجراءات الحكومية المعمول بها.

ويمكن للاجئين الوصول إلى الشهادات المدرسية المتاحة عبر منصة أجيال، بالإضافة إلى معلومات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي للاجئين الحاصلين على تصاريح عمل. كما يمكنهم حجز المواعيد في مراكز الخدمات الحكومية.

وحتى الآن، قام أكثر من 20 ألف لاجئ بتفعيل حساباتهم على تطبيق سند.