14 خبيراً دولياً في الأردن.. مراجعة شاملة لمنظومة الأمان النووي والرقابة الإشعاعية

خبرني - في إطار جهود المملكة لتطوير منظومتها الرقابية وتعزيز مواءمتها مع المعايير الدولية، تستضيف هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بعثة المراجعة التنظيمية المتكاملة (IRRS) التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، لإجراء تقييم شامل للإطار التشريعي والتنظيمي والرقابي الوطني في مجالي الأمان النووي والوقاية الإشعاعية.

وأكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة، زياد السعايدة، أن استضافة هذه البعثة تعكس التزام المملكة بتعزيز فاعلية واستقلالية منظومتها الرقابية، وإخضاعها لمراجعة دولية متخصصة تتيح تقييماً موضوعياً للأطر التنظيمية والممارسات المعتمدة، والاستفادة من الخبرات الدولية في تحديد فرص التطوير والتحسين، بما يضمن تطبيق أعلى معايير الأمان وحماية الإنسان والبيئة.

وتضم البعثة 14 خبيراً دولياً، وتستمر أعمالها خلال الفترة من 31 تشرين الأول ولغاية 10 تشرين الثاني 2026، حيث شملت أعمالها خلال الأسبوع الحالي اجتماعات فنية ومراجعة للوثائق ولقاءات وزيارات ميدانية لعدد من الجهات الرسمية والمؤسسات العاملة في المجالات الإشعاعية والنووية في المملكة، للوقوف على واقع الممارسات الوطنية وتقييم الأطر التشريعية والتنظيمية وإجراءات الترخيص والتفتيش والرقابة، ومستوى التنسيق والتكامل بين الجهات ذات العلاقة. ومن المقرر أن تستعرض البعثة في ختام مهمتها الأسبوع المقبل أبرز نتائج المراجعة والملاحظات والتوصيات.

وتأتي هذه المهمة امتداداً للتعاون بين المملكة والوكالة الدولية للطاقة الذرية في مجال المراجعات الرقابية، إذ استضاف الأردن عام 2017 بعثة متابعة دولية لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ توصيات ومقترحات بعثة المراجعة التي نُفذت عام 2014، بما يعكس استمرارية النهج الوطني في تطوير المنظومة الرقابية وتعزيز كفاءتها وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية.