كاريس بشار: لا أحب أن أقارن بسلافة معمار

خبرني - كشفت الفنانة السورية كاريس بشار أن المقارنات بينها وبين سلافة معمار تتكرر باستمرار، رغم أن لكل منهما مساراً فنياً وتجربة مختلفة.

فخلال ظهورها في برنامج "تحت الضغط" عبر قناة MBC1 مساء الأربعاء، سُئلت بشار عن ممثلة لا تحب أن تُقارن بها، لتجيب مازحة: "يعني مثلاً ناتالي بورتمان، وكاثرين زيتا جونز"، قبل أن تشير إلى أن معمار قد تكون الأقرب إلى هذا السياق، نظراً لتكرار المقارنات بينهما.



كما أكدت وجود اختلاف واضح بينهما من حيث نوعية الأعمال والأدوار والخيارات الفنية، مشددة على أنهما لا تتشابهان لا في الشكل ولا في طبيعة المسار المهني.

غير أن أوضحت، في الوقت ذاته، أن هذه المقارنات لا تزعجها.

وتعد كاريس بشار من أبرز نجمات الدراما السورية، وقد حققت حضوراً لافتاً في عدد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية على مدى سنوات، واشتهرت بتقديم شخصيات متنوعة تركت بصمة لدى الجمهور العربي.