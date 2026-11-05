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الأردن.. منع تغميس الخبز في أوعية زيت الزيتون بالمعاصر

  • 05 نوفمبر 2026
  • 11:21
الأردن منع تغميس الخبز في أوعية زيت الزيتون بالمعاصر

خبرني -  حرصاً على سلامة مستهلكي زيت الزيتون من مرضى السيلياك، والحد من احتمالية التعرض للتلوث التبادلي بالغلوتين، عممت المؤسسة العامة للغذاء والدواء، بالتنسيق مع النقابة العامة لأصحاب المعاصر ومنتجي الزيتون الأردنية، على المعاصر ضرورة عدم تغميس الخبز داخل خزانات الزيت أو أوعية الاستلام أو العبوات المعدّة للبيع، واعتماد صحن تذوق مستقل يُسكب فيه الزيت باستخدام أداة نظيفة، وذلك أثناء عمليات التذوق والترويج.

وأكدت المؤسسة، في بيان صحفي، أن زيت الزيتون النقي خالٍ بطبيعته من الغلوتين، إلا أن ملامسة الخبز أو فتاته للزيت أو الأدوات أو العبوات المستخدمة أثناء التداول قد تؤدي إلى انتقال الغلوتين إليه وحدوث التلوث التبادلي، ما قد يشكل خطراً على مرضى السيلياك.

وأوضحت المؤسسة أن هذا التعميم جاء في ضوء رصد مقاطع ترويجية على منصات التواصل الاجتماعي تتضمن تغميس الخبز داخل أوعية الزيت، مؤكدة أن كوادرها المختصة تتابع المحتوى الترويجي وتتابع تصويب الممارسات عند رصد أي مخالفة بهذا الخصوص.

 

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