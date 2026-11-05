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التوسع بأعداد مكلفي خدمة العلم بالأردن

  • 05 نوفمبر 2026
  • 11:11
التوسع بأعداد مكلفي خدمة العلم بالأردن

خبرني - يُعقد عند الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم الخميس، الموافق 5 تشرين الثاني 2026، في رئاسة الوزراء، مؤتمر صحفي لوزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور محمد المومني، ومدير الإعلام العسكري في القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، العميد الركن محمد المهيدات، للإعلان عن المرحلة الجديدة من برنامج خدمة العلم، والتوسع في أعداد المكلفين.

ويتناول المؤتمر تفاصيل التوسع التدريجي في البرنامج، استجابةً لتوجيهات سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، منذ الإعلان عن إعادة تفعيل خدمة العلم في آب 2025، والبناء على نجاح تجربة الفوج الأول، بما يتيح استيعاب أعداد أكبر من المكلفين خلال المرحلة المقبلة.

كما يتضمن المؤتمر الإعلان عن الاستعدادات والترتيبات الخاصة بالقرعة الإلكترونية لاختيار المكلفين من مواليد عام 2008، وآليات إبلاغهم.

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