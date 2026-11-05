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حجامة ورقية شرعية تنتهيان بدخول شخص المستشفى 19 يوماً في عين الباشا

  • 05 نوفمبر 2026
  • 11:10
حجامة ورقية شرعية تنتهيان بدخول شخص المستشفى 19 يوماً في عين الباشا

خبرني - أسقطت محكمة صلح جزاء عين الباشا دعوى الحق العام بحق شخص متهم بالتسبب بالإيذاء، إثر تنازل المشتكي عن حقه الشخصي، في قضية بدأت بطلب الحجامة والرقية الشرعية وانتهت بدخوله المستشفى لمدة 19 يوماً على فترتين.

وبحسب قرار المحكمة، توجه المشتكي إلى منزل المشتكى عليه في 8 حزيران 2026 لطلب الرقية الشرعية وإجراء الحجامة، حيث أعطاه دواء لتنظيف المعدة. وفي اليوم التالي، عاد لاستكمال الرقية، وأُجريت له حجامة في منطقة المعدة.

وبعد ثلاثة أيام، شعر المشتكي بالتعب، وراجع المستشفى، حيث أبلغه الطبيب بوجود جرثومة في المعدة، قبل إدخاله إلى المستشفى على فترتين.

وعلى إثر ذلك، تقدم بشكوى لدى المركز الأمني، فيما أنكر المشتكى عليه التهمة خلال المحاكمة. ولاحقاً، أسقط المشتكي حقه الشخصي، مؤكداً عدم رغبته في متابعة الشكوى أو المطالبة بمجازاة المشتكى عليه.

وأوضحت المحكمة أن التنازل عن الحق الشخصي في جرائم الإيذاء غير المقصود يترتب عليه سقوط دعوى الحق العام، وفقاً للمادة 344 من قانون العقوبات، دون الحاجة إلى بحث أركان الجرم موضوعاً.

وقررت المحكمة إسقاط دعوى الحق العام، وتضمين المشتكي رسم الإسقاط.

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