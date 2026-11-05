ماذا قال الفراية عن تنامي التحديات الأمنية وتطور الأساليب الإجرامية ؟

خبرني - رعى وزير الداخلية مازن الفراية، بحضور الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان، ومدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، اليوم الخميس، افتتاح المبنى الجديد للمكتب العربي لشؤون المخدرات والجريمة في العاصمة عمّان، في خطوة تعكس دور المملكة في دعم منظومة التعاون الأمني العربي، وتعزيز الجهود المشتركة لمواجهة المخدرات والجريمة المنظمة والعابرة للحدود.

وأكد وزير الداخلية مازن الفراية أن الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، يواصل جهوده في دعم الأمن والاستقرار، وتوطيد أواصر التعاون بين الدول العربية، مشيراً إلى أن احتضان المملكة لهذا المكتب يجسّد التزامها بتعزيز العمل الأمني العربي المشترك، وتوفير المقومات اللازمة لتمكينه من أداء مهامه بكفاءة وفاعلية.

وأشار الفراية إلى أن تنامي التحديات الأمنية وتطور الأساليب الإجرامية يفرضان تبنّي استراتيجيات أمنية أكثر تكاملاً، ترتكز على تبادل المعلومات والخبرات، وتنسيق الجهود، وتوظيف التقنيات الحديثة، بما يعزز قدرة الأجهزة الأمنية العربية على مواجهة التهديدات والتصدي لها.

من جانبه، أعرب الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان عن تقديره للدعم الذي تقدمه المملكة الأردنية الهاشمية لمسيرة العمل الأمني العربي المشترك، مؤكداً أن افتتاح المبنى الجديد يمثل إضافة نوعية للبنية المؤسسية للمجلس، ويسهم في تطوير بيئة العمل ورفع كفاءة أداء المكتب.

وأشار كومان إلى أهمية الدور الذي يضطلع به المكتب في تنسيق جهود الدول الأعضاء لمكافحة المخدرات والجريمة، وتطوير مجالات التعاون والتدريب وتبادل الخبرات، بما يعزز جاهزية الأجهزة الأمنية العربية وقدرتها على التعامل مع التحديات الأمنية الراهنة والمستقبلية.

كما بين مدير الأمن العام أن افتتاح المبنى الجديد يأتي في إطار مواصلة تطوير منظومة العمل الأمني العربي، وتعزيز قدرات الأجهزة المختصة على مواجهة شبكات تهريب المخدرات والاتجار بها والجريمة المنظمة، من خلال توسيع مجالات التعاون الأمني والاستخباري، وتطوير القدرات الفنية والعملياتية، بما يواكب طبيعة التحديات الأمنية المتجددة.

وجال وزير الداخلية، يرافقه الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، ومدير الأمن العام في مرافق المبنى الجديد، اطلعوا على أقسامه وتجهيزاته، وما يوفره من إمكانات تدعم أداء المكتب لمهامه، وتسهم في تطوير آليات التنسيق والتعاون الأمني بين الدول الأعضاء.

يشار إلى أن المكتب العربي لشؤون المخدرات والجريمة سيواصل من خلال مبناه الجديد أداء مهامه واختصاصاته عبر دعم التعاون والتنسيق بين الأجهزة الأمنية المختصة في الدول الأعضاء وتوحيد الجهود العربية لمكافحة المخدرات والجريمة بمختلف أشكالها بما يعزز استمرارية العمل المؤسسي المؤسسي و يواكب متطلبات العمل الأمني العربي المشترك.