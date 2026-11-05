حارس أندورا يكسر صمته لأول مرة بعد وفاة دي ميغيل

خبرني - أعرب خيسوس أوونو، لاعب أندورا المنافس في دوري الدرجة الثانية الإسباني لكرة القدم، عن حزنه الشديد إثر وفاة مهاجم تينيريفي خيسوس دي ميغيل، عقب اصطدامهما خلال مباراة جمعت الفريقين الاثنين الماضي.

وكان دي ميغيل قد نُقل إلى العناية المركزة إثر الاصطدام، ثم فارق الحياة صباح الثلاثاء، في حادثة أثارت صدمة في الأوساط الكروية الإسبانية.

وقال أوونو في بيان نشره ناديه، الأربعاء: "إنها أصعب أيام حياتي. لا تسعفني الكلمات، وأجد صعوبة بالغة في استيعاب ما حدث. أعلم أن الكثير من الأسئلة سيتعين التعامل معها، وسأواجه كل ما سيأتي بمنتهى الاحترام".

وأضاف أوونو: "لكن في هذه اللحظة، وبكل صراحة، لا أستطيع التفكير في أي شيء آخر سوى خيسوس والألم الذي نعيشه. ارقد بسلام يا خيسوس".

وكان لاعب أندورا قد أغلق حسابه على منصة "إنستغرام"، الثلاثاء، بعدما تعرض لسيل من الإساءات والتعليقات العدائية، وصفه بعضها بأنه "قاتل"، على خلفية الاصطدام الذي سبق وفاة دي ميغيل.

وقد أعلن نادي أندورا توفير الدعم النفسي لجميع أفراد النادي الذين يحتاجون إليه، لمساعدتهم على التعامل مع تداعيات الحادثة.

وأعرب لاوتارو سباتز، مدافع أندورا، عن تضامنه مع زميله أوونو، مؤكدا تأثره الشديد بالحادثة، وداعيا إلى وقف الانتقادات الموجهة إليه.

وكتب سباتز عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الثلاثاء: "أريد أيضا أن أقول بضع كلمات عن زميلي في الفريق، الحارس والصديق، الذي تأثر بشدة بما حدث. نحن الذين نعرفه نعلم طبيعته كشخص، ومدى المعاناة التي يعيشها في هذه اللحظة، وأنه لن يؤذي أي شخص عمدا أبدا".

وأضاف: "في كرة القدم، قد تقع حوادث مؤسفة، لكن لا أحد يستطيع تخيل أن ينتهي أحدها بعواقب مأساوية كهذه"، معربا عن تعازيه لأسرة دي ميغيل ونادي تينيريفي.

وكذلك، أعلن اتحاد غينيا الاستوائية لكرة القدم تضامنه مع أوونو (25 عاما)، الذي خاض 47 مباراة دولية بقميص المنتخب، مشيرا في بيان أصدره الثلاثاء إلى أن الحارس يمر بحالة من الحزن والأسى الشديدين إثر وفاة اللاعب الإسباني.