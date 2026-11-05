إلغاء المباراة الودية بين الأردن وإندونيسيا

خبرني - تقرر إلغاء المباراة الودية الدولية التي كان من المقرر أن تجمع المنتخب الوطني ونظيره الإندونيسي، مساء الجمعة 13 تشرين الثاني، في العاصمة عمّان، بناء على طلب الاتحاد الإندونيسي، الذي تقدم باعتذار عن عدم خوض اللقاء.

ويواصل الاتحاد جهوده لتوفير أفضل فرص الإعداد والتحضير لمنتخب النشامى، رغم ارتباط غالبية المنتخبات الوطنية بمباريات ودية أخرى خلال فترة التوقف الدولي ذاتها.

في المقابل، يؤكد الاتحاد الأردني لكرة القدم أن المباراة الودية الأخرى التي تجمع المنتخب الوطني ونظيره الأسترالي، مساء الثلاثاء 17 تشرين الثاني، على ستاد عمّان الدولي، قائمة في موعدها المحدد، دون أي تغيير.