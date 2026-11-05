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مستخلص طبيعي يحسن عمل الأمعاء

  • 05 نوفمبر 2026
  • 10:37
مستخلص طبيعي يحسن عمل الأمعاء

خبرني - أظهرت دراسة نشرتها مجلة "Food & Function" أن مستخلص قشور فاكهة "الجابوتيكابا" أو العنب البرازيلي، يساعد في تحسين وظائف الأمعاء وعمل البكتيريا النافعة الموجودة فيها.
أشار القائمون على الدراسة إلى قشور فاكهة "الجابوتيكابا" غنية بالأنثوسيانين، وهي أصباغ نباتية ذات خصائص مضادة للأكسدة، لذا قرروا إجراء اختبارات لمعرفة تأثيراتها على الصحة وعلى الأمعاء بشكل خاص.

وفي التجارب استخدم العلماء عينات من البكتيريا المعوية الدقيقة لأشخاص ذوي وزن طبيعي، وآخرين يعانون من زيادة الوزن والسمنة، وفي ظروف مخبرية أضيف مستخلص قشور "الجابوتيكابا" إلى العينات، وتمت مراقبة التغيرات على مدى 48 ساعة.

وتبيّن أن بكتيريا الأمعاء استقلبت نحو 48–53 % من أحد الأنثوسيانينات الرئيسية من المستخلص بغض النظر عن وزن المشاركين، وفي الوقت نفسه، زاد إنتاج الأحماض الدهنية قصيرة السلسلة في بعض العينات بعد إضافة المستخلص، وهي مواد مهمة لصحة الأمعاء والتمثيل الغذائي، وبشكل خاص زاد إنتاج حمض الأسيتيك.

كما لاحظ الباحثون أن كمية المواد المفيدة التي نتجت عن إضافة المستخلص تباينت بشكل كبير بين المشاركين، واعتمدت بشكل أكبر على خصائص الميكروبات المعوية الفردية أكثر من اعتمادها على وزن الجسم.

وأشار القائمون على الدراسة إلى أبحاثهم أجريت في ظروف مخبرية، لذا فإن نتائجها لا تؤكد حتى الآن فائدة تناول المستخلص لصحة الإنسان، لكنها تشير إلى إمكانية الاستفادة من فاكهة "الجابوتيكابا" في المستقبل صنع مواد ومكملات غذائية لدعم صحة الأمعاء.

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