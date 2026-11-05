ملصق للمصمم الأردني فراس الخفش يمثل المملكة في مهرجان دولي للفن والتصميم بإندونيسيا

خبرني - اختير ملصق فني للمصمم والمخرج الأردني فراس سامر الخفش، بعنوان «مولود من العبء» (Born of the Burden)، ضمن الأعمال المشاركة في مهرجان سمارانغ الدولي للفن والتصميم (SEWUNARA 2026)، ليمثل الأردن في معرض «مدينة الغد» (City of Tomorrow)، الذي نظمته جامعة بينوس في مدينة سمارانغ الإندونيسية، خلال الفترة من 24 أيلول إلى 10 تشرين الأول 2026.

وجاء اختيار العمل ضمن فئة الملصقات الفنية في المهرجان، الذي جمع نخبة من المصممين والمبدعين من دول عديدة في آسيا وأوروبا والأميركيتين والعالم العربي، في تظاهرة فنية دولية تهدف إلى إبراز التجارب الإبداعية وتبادل الرؤى الفنية والتصميمية بين المشاركين.

ويجسد الملصق الفني، الذي حمل اسم الأردن في المعرض، رؤية إنسانية تعكس معاناة اللجوء والتهجير وما يرتبط بهما من تحديات، إذ يصور جداراً صخرياً متصدعاً نُحتت عليه مشاهد من رحلات اللجوء والنزوح، تتوسطه نبتة خضراء تشق طريقها نحو الضوء، في دلالة رمزية على الأمل الذي يولد من رحم المعاناة، وقدرة الإنسان على تجاوز المحن والتطلع إلى مستقبل أفضل.

ومنحت إدارة المهرجان المصمم الخفش شهادة مشاركة رسمية، موقعة من رئيس قسم التصميم البصري في جامعة بينوس ورئيس لجنة المهرجان، تقديراً لاختيار عمله الفني ضمن الأعمال المعروضة في هذه التظاهرة الدولية.

ويضاف هذا الإنجاز إلى سلسلة من المشاركات والنجاحات التي حققها الخفش خلال العام الحالي 2026، إذ تأهل الملصق ذاته إلى نهائيات مسابقة (Poster Stellars) الدولية في الولايات المتحدة الأميركية، ضمن 270 ملصقاً اختيرت من أصل 576 عملاً مشاركاً، كما عُرض في مهرجان بوسان الدولي للفن البيئي في كوريا الجنوبية، بمشاركة الخفش بصفته فناناً مدعواً.

وعلى صعيد الإنتاج السينمائي، شارك فيلم الخفش القصير للرسوم المتحركة «وريث الغابة المنسية» في المسابقة الرسمية لمهرجان نينوى السينمائي الدولي، كما عُرض في مدينة نيويورك ضمن برنامج (NewFilmmakers)، وحصد عدداً من الجوائز في مهرجانات سينمائية دولية مستقلة، من بينها جائزة أفضل مخرج لفيلم قصير.

وأكد الخفش اعتزازه بتمثيل الأردن في المحافل الفنية الدولية، مشيراً إلى أن مشاركاته الخارجية تشكل فرصة لإبراز قدرات المبدعين الأردنيين وإيصال رسائلهم الفنية والإنسانية إلى جمهور عالمي متنوع.

وقال الخفش: «الأردن هو البداية التي حملتها معي في كل خطوة؛ منه انطلقت، وفيه تعلّمت أن للصورة رسالة. وأن يُعرض عملي باسم الأردن بين مبدعين من مختلف أنحاء العالم هو فخر أهديه لبلدي، وتأكيد أن المبدع الأردني حاضر بقوة على الساحة الدولية».

ويُذكر أن فراس سامر الخفش مصمم ومدير إبداعي ومخرج أفلام رسوم متحركة أردني، يمتلك خبرة مهنية تزيد على 23 عاماً في مجالات التصميم والإعلان والرسوم المتحركة، وهو مؤسس قناة «سكتشات مُخطط» على منصة يوتيوب، التي تقدم محتوى من الرسوم والسكتشات العربية المتحركة، ويتابعها أكثر من 106 آلاف مشترك.

وتندرج مشاركة الخفش في المهرجان ضمن الحضور المتواصل للمبدعين الأردنيين في الفعاليات الفنية والثقافية الدولية، وما يعكسه هذا الحضور من تنوع في التجارب الإبداعية الأردنية وقدرتها على تناول القضايا الإنسانية بلغة فنية تتجاوز الحدود الجغرافية والثقافية.