وزير الأوقاف يوضح حقيقة تعميم إغلاق المساجد بعد صلاة العشاء

خبرني– أوضح وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردني، محمد الخلايلة، حقيقة التعميم المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إغلاق المساجد بعد صلاة العشاء، مؤكداً أن التعميم صحيح، لكنه صدر عن إحدى مديريات الأوقاف في منطقة محددة، وليس عن الوزارة أو الوزير.

وقال الخلايلة، في تصريحات اذاعية، إن التعميم أصدره مدير أوقاف بالوكالة لمعالجة ظرف معين ضمن نطاق إداري محدد، مستنداً إلى تعليمات سابقة تعود إلى أكثر من 20 عاماً، تتعلق بإغلاق المساجد بعد صلاة العشاء.

وأكد الوزير أنه لا مانع من فتح المساجد بعد صلاة العشاء لإقامة حلقات تحفيظ القرآن الكريم والدروس والأنشطة الدينية، موضحاً أن التعميم المتداول لا يمثل قراراً عاماً صادراً عن الوزارة بإغلاق المساجد في جميع أنحاء المملكة.