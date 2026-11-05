بعد العوضي.. محمد رمضان يثير الجدل

خبرني - وجه الفنان المصري محمد رمضان رسالة علنية إلى الفنان أحمد فلوكس عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، هنأه فيها بخطوبته ودعاه للمشاركة ضيف شرف في مسلسله الجديد "عشماوي".

كتب رمضان في مستهل رسالته: "رسالتي إلى النجم المصري أحمد فلوكس.. كفارة والسجن للجدعان.. وألف مبروك الخطوبة وربنا يتمم بخير.. ويرزقك النجاح وراحة البال".

ولم تقتصر الرسالة على التهنئة، إذ استعاد رمضان ذكرياتهما المشتركة منذ أيام الدراسة، معربا عن اشتياقه للعمل معه مجددا.

وقال رمضان: "واحشني شغلنا مع بعض من أيام ما كنا طلبة يا صاحبي".

دعوة للمشاركة في "عشماوي"

وجه رمضان دعوة إلى فلوكس للمشاركة ضيف شرف في مسلسله الجديد "عشماوي"، المقرر عرضه في رمضان 2027.

وقال: "أتشرف بدعوتك كضيف شرف في عشماوي رمضان 2027.. وجودك إضافة لأي مشروع".

تساؤلات المتابعين

جاءت رسالة رمضان بعد يوم واحد من رسالة مماثلة وجهها إلى الفنان أحمد العوضي، ما أثار تساؤلات بين المتابعين حول إصراره على توجيه رسائله إلى زملائه عبر منشورات علنية بدلا من التواصل المباشر.

وربط بعض المتابعين بين رسالتي رمضان إلى فلوكس والعوضي، متسائلين عما إذا كانتا تحملان تلميحات أو رسائل غير مباشرة تتجاوز مضمون التهنئة والدعوة إلى التعاون الفني.

وينتظر المتابعون ما إذا كان رمضان سيواصل سلسلة رسائله العلنية إلى زملائه في الوسط الفني، وما إذا كانت هذه الرسائل ستترجم إلى تعاون فني فعلي في الأعمال المقبلة.