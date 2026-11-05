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فيديو.. حشرة تفاجئ مذيعة مصرية خلال بث مباشر

  • 05 نوفمبر 2026
  • 10:08
فيديو حشرة تفاجئ مذيعة مصرية خلال بث مباشر

خبرني - شهدت شاشة إحدى الفضائيات المصرية واقعة غريبة على الهواء مباشرة، بعدما تسببت حشرة طائرة في مفاجأة المذيعة التي صرخت من هول الصدمة في خضم حديثها مع أحد الضيوف داخل الاستوديو.

وتداول مستخدمو منصات التواصل فيديو للمذيعة إيناس العقاد خلال بث مباشر من برنامجها حيث كانت تتحدث مع أحد الضيوف عن مشروعات الدولة المصرية قبل أن تفاجئها حشرة طائرة لتتعالى بالصراخ وسط ذهول الضيف.

وأثار الفيديو حالة من الجدل وسط مطالبات بتحقيق في الواقعة.

وقد ذكرت وسائل إعلام محلية أن إدارة الفضائية المصرية بدأت، إثر الحادثة، في تنفيذ حملة تطهير وتعقيم شاملة لكافة الاستوديوهات ومرافق البث، مع تشديد إجراءات السلامة والنظافة لمنع تكرار الواقعة.


 

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