الرئيس الإسرائيلي يبدأ مشاورات مع الأحزاب لتشكيل الحكومة

خبرني - بدأ الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ مشاورات مع الأحزاب السياسية بشأن من سيكلف بتشكيل حكومة ائتلافية جديدة، وذلك بعد أن تلقى النتائج الرسمية للانتخابات العامة التي جرت الأسبوع الماضي والتي قال إنه لم يكن لها فائز واضح.

قال هيرتسوغ لقادة الأحزاب إنه "لا يمكن الوفاء بكل التزام ووعد" إذا أرادوا تجنب إجراء انتخابات جديدة.

لم يحصل أي من كتلة رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو أو منافسه غادي آيزنكوت على أغلبية في البرلمان.

في وقت سابق، قال مسؤولو الانتخابات إنه لا يوجد دليل على وجود مخالفات، وإن الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة من جانب معسكر نتنياهو بأن الأحزاب التي يقودها العرب "سرقت" الانتخابات لا تبرر تأخير التصديق على النتائج.

ويقوم جهاز الأمن العام (الشاباك) بالتحقيق في مزاعم التدخل الأجنبي في الانتخابات، لكن رئيس لجنة الانتخابات المركزية أكد أن هذه المزاعم لن تغير النتيجة بشكل جوهري.

في انتخابات 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فاز حزب الليكود اليميني بزعامة نتنياهو وحلفاؤه من اليمين المتطرف واليهود المتشددين بـ 53 مقعداً في الكنيست المؤلف من 120 مقعداً. أما حزب "يشار" الوسطي بزعامة آيزنكوت وثلاثة أحزاب معارضة يهودية أخرى ضمن كتلته فقد فازت بـ 48 مقعداً.

وحقق تحالفان بقيادة العرب، وهما القائمة العربية المتحدة والقائمة المشتركة، فوزاً غير مسبوق بلغ 19 مقعداً بعد ارتفاع نسبة إقبال الناخبين العرب.

وهذا يجعلهم "صانعي ملوك محتملين". ومع ذلك، تعهدت جميع الأحزاب اليهودية، باستثناء حزب واحد، قبل الانتخابات بعدم التعاون معهم لتشكيل حكومة.

يُعدّ دور رئيس إسرائيل شرفياً إلى حد كبير، لكن بعد الانتخابات، يتولى دعوة أحد أعضاء الكنيست لتشكيل الحكومة. ويُمنح هذا الشخص 28 يوماً للقيام بذلك، مع إمكانية تمديدها 14 يوماً إضافية.

يتمتع الرئيس بصلاحيات واسعة لاختيار الشخص الذي يعتقد أنه الأنسب لتشكيل ائتلاف. وليس ملزماً باختيار زعيم الحزب الحائز على أكبر عدد من المقاعد.

صباح الأربعاء، تسلم هرتسوغ النتائج الرسمية من رئيس لجنة الانتخابات المركزية القاضي نوعام سولبرغ في حفل أقيم في القدس.

وقال سولبرغ: "في الأيام الأخيرة، سمعنا أصواتاً تحاول التشكيك في نتائج الانتخابات وتقويض شرعيتها. هذا خطر حقيقي".

وأضاف: "إحدى ركائز الديمقراطية هي القدرة على الانتقال السلمي للسلطة. وينبع هذا من فهم أن إرادة الناخبين تلزمنا جميعاً".

وكان هيرتسوغ قد أعلن أنه سيبدأ عملية التشاور مساء الأربعاء.

وقال: "من أجل منع جولة أخرى من الانتخابات وبناء حكومة مستقرة وجيدة هنا لشعب إسرائيل، أتوقع من الأحزاب وممثليها أن يفهموا أنه في الواقع الحالي، لا يمكن الوفاء بكل التزام ووعد".

كما أعرب الرئيس عن ثقته في قدرة جهاز الأمن العام (الشاباك) على التحقيق في مزاعم التدخل الأجنبي في الانتخابات، وناشد الجميع التحلي بالصبر.

لكنه حذر من أن العرب الإسرائيليين - الذين يشكلون حوالي خُمس السكان وغالباً ما يشيرون إلى أنفسهم على أنهم مواطنون فلسطينيون في إسرائيل - "يجب ألا يتعرضوا للتشويه".

وقال: "أدين الفظاظة والعبارات العنصرية التي سمعناها مؤخراً. لا مكان لها تجاه أي فئة من فئات المجتمع في إسرائيل".

وفي وقت سابق، قال سولبرغ في اجتماع للجنة الانتخابات المركزية إن معلومات جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) تشير على ما يبدو إلى "ظاهرة واسعة النطاق تتضمن تدفق أموال كبيرة إلى إسرائيل من دول أجنبية"، بعضها معادٍ.

وقال إنه يعتقد أن هناك حاجة إلى مزيد من التحقيق "لربط النقاط وتحديد حجم الظاهرة بدرجة عالية من اليقين".

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية الأسبوع الماضي بأن اللجنة تلقت ادعاءً بأن قطر قدمت تمويلاً يهدف إلى زيادة نسبة المشاركة في الانتخابات في المجتمعات العربية. ونفت وزارة الخارجية القطرية هذا الادعاء بشكل قاطع.

ودعا وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، زعيم حزب القوة اليهودية وحليف رئيس الوزراء المنتهية ولايته، جهاز الأمن العام (الشاباك) إلى اعتقال جميع قادة الأحزاب العربية واستجوابهم "حتى يتم توضيح هذه الشكوك بشكل كامل".

واتهم يوسف جبارين، رئيس القائمة المشتركة، بن غفير ونتنياهو بمحاولة "سرقة الانتخابات من الشعب".

وزعم آيزنكوت، يوم الثلاثاء، أن نتنياهو وحزبه الليكود "يحاولان تنفيذ مذبحة حقيقية ضد الديمقراطية وسيادة القانون".

وجاءت تعليقاته بعد أن رفضت المدعية العامة غالي بهاراف - ميارا طلباً ورد أنه قدمه رئيس الشاباك ديفيد زيني - وهو معين من قبل رئيس الوزراء المنتهية ولايته - لاستجواب أربعة سياسيين عرب، قائلاً إنه لم يتم تقديم أي دليل على ارتكاب مخالفات.

واتهم حزب الليكود بهاراف ميارا بمحاولة "عرقلة التحقيق والتستر على هذه القضية الخطيرة المتعلقة بالتلاعب بالعملية الانتخابية من قبل جهات أجنبية".