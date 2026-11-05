ماذا تعني نتائج انتخابات التجديد النصفي الأمريكية على المستوى الدولي؟

خبرني - فاز الديمقراطيون بانتخابات كل من مجلس الشيوخ ومجلس النواب في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، وسيطروا بذلك على أغلبية المقاعد في الكونغرس لما تبقى من فترة رئاسة دونالد ترامب.

هذا التغيير الواسع في المشهد السياسي يمثّل انتكاسة كبيرة للرئيس. وقد أقر بأن الحرب في إيران وارتفاع تكلفة المعيشة ساهما في هزيمة العديد من مرشحي حزبه الجمهوري. وقال نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس: "سبب خسارتنا هو الحرب".

فيما يلي، يشرح صحفيو بي بي سي ما تعنيه هذه النتائج بالنسبة لبقية العالم، من النزاعات في أوكرانيا والشرق الأوسط إلى العلاقات التجارية مع الصين.

يقول المرشد الأعلى الإيراني، مجتبى خامنئي، أولئك الذين يعتقدون أن التغييرات في السياسة الأمريكية ستؤدي إلى تحوّل في "العداء الأمريكي تجاه إيران" هم "مخطئون كثيرا".

وهدّد خامنئي بأنه إذا شنت الولايات المتحدة ضربة جديدة على إيران، فإن الرد "سيتوسع إلى نطاق أكبر".

ولم يظهر المرشد الأعلى، الذي خلف والده علي خامنئي بعد مقتله في الضربات الأمريكية الإسرائيلية في 28 فبراير/شباط، علناً منذ أشهر.

وخرجت هذه التصريحات في رسالة خطية من ست صفحات نشرت يوم الأربعاء، بمناسبة إحياء ذكرى الاستيلاء على السفارة الأمريكية في طهران عام 1979.

نظرياً، وفي زمن آخر، كان من الممكن النظر إلى هذه الانتكاسة الانتخابية لـ"مشروع ترامب"، على أنها انتكاسة لدول الخليج.

فالرئيس وعائلته تربطهم علاقات شخصية وتجارية وثيقة مع العديد من الدول الخليجية.

فيوجد في دبي، معلب "ترامب إنترناشونال غولف كورس" (لممارسة رياضة الغولف)، وأهدته قطر طائرة بقيمة 400 مليون دولار أمريكي، كما تبلغ استثمارات الإمارات العربية المتحدة وقطر والسعودية مجتمعة مليارات الدولارات في شركة "أفينيتي كابيتال" التابعة لصهر دونالد ترامب، جاريد كوشنر.

واختار ترامب الرياض كأول وجهة خارجية له خلال ولايته الرئاسية الأولى عام 2017.

وكان للسعوديين على وجه الخصوص علاقة متوترة مع سلفه الديمقراطي جو بايدن. هل تتذكرون تلك اللحظة المحرجة التي تبادلا فيها التحية "بقبضة اليد" مع ولي العهد السعودي في عام 2022؟

كما كانت لدى قادة الخليج تحفظات قوية على الرئيس باراك أوباما بعد فشله في معاقبة الرئيس السوري بشار الأسد لاستخدامه الغاز السام.

لكن حرب إيران هذا العام غيرت طريقة تفكير الناس بشأن ترامب.

وكما قال أحد المعلقين: "لقد أشعل الرئيس ترامب النار في الخليج" (في 28 فبراير/شباط)، ولا يزال هناك خوف من أنه قد يشعل تلك الحرب من جديد، مما يدفع إيران إلى الرد بإطلاق العنان لدمار يطال بنيتهم التحتية الوطنية الحيوية.

قال نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس إن الحرب مع إيران هي السبب وراء الهزيمة الانتخابية الساحقة للجمهوريين.

وقد أدت الحرب إلى زيادة حادة في التكاليف التي يتحملها الأمريكيون، ليس أقلها أسعار الوقود (البنزين).

وعد ترامب خلال حملته للفوز بولاية ثانية عام 2024 بخفض أسعار البنزين إلى أقل من دولارين للغالون. وبلغ متوسط السعر في أكتوبر/تشرين الأول 4.31 دولارات للغالون. كما وعد بأنه لن تكون هناك حروب جديدة إذا عاد إلى البيت الأبيض.

لكن في اليوم الذي سبق انتخابات التجديد النصفي، شنت الولايات المتحدة ضربات جديدة على جزيرة إيرانية، وقال ترامب أمام المراسلين إنه لا يشعر بأي ندم على بدء الحرب.

ورداً على نتائج انتخابات التجديد النصفي، قال كبير المفاوضين الإيرانيين في المحادثات مع الولايات المتحدة - محمد باقر قاليباف - إن الأمريكيين "قالوا لا للحرب".

لكن المرشد الأعلى الإيراني، مجتبى خامنئي، قال في بيان إنه لا يتوقع أن تتغير السياسة الأمريكية بعد هذه النتائج.

وقال ترامب اليوم، في حديث إلى شبكة "سي بي سي نيوز"، الشريك الإخباري الأمريكي لبي بي سي، إن الصراع سينتهي "عندما أقول إنه انتهى".

العلاقة بين بكين وواشنطن هي منافسة بين قوتين عظميين في هذا القرن، وربما يشعر الرئيس شي جين بينغ بأنه صاحب اليد العليا بينما يستعد لاستقبال دونالد ترامب في الصين في وقت لاحق من هذا الشهر.

وفرض ترامب رسوماً جمركية على السلع الصينية الداخلة إلى الولايات المتحدة في محاولة لحماية المصنّعين الأمريكيين من المنتجات الصينية الرخيصة.

لكن خطته ارتدت عليه عندما ردّ شي بفرض رسوم جمركية ضخمة من جانبه.

وأدى ذلك إلى ارتفاع أسعار العديد من السلع بالنسبة للأمريكيين، بما في ذلك بعض الكماليات العائلية الصغيرة مثل الألعاب والملابس.

كما توقفت الصين عن شراء المنتجات الزراعية الأمريكية، الأمر الذي أضر بالمزارعين في الولايات التي تدعم ترامب.

وانتهت تلك الحرب التجارية بهدنة من المقرر أن تنتهي في نهاية يناير/كانون الثاني، وقد تشعر الصين بأن ترامب سيحاول تضميد جراحه بعد انتخابات التجديد النصفي، وسيبحث عن إبرام صفقة.

وسيرى شي في ذلك فرصة لجعلها صفقة أفضل لصالح الصين.

قال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم فلاديمير بوتين، لوسائل الإعلام الروسية: "نأمل بصدق أن يواصل دونالد ترامب جهوده من أجل السلام".

وأضاف بيسكوف قائلاً: "هناك أفكار"، و"قريباً ستكون هناك جولة أخرى من المفاوضات الثلاثية". وهو يشير هنا إلى المحادثات الثلاثية المقرر عقدها في أبوظبي الأسبوع المقبل بين روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة.

وتابع: "لقد رأينا الجهود الإنسانية السلمية الناجحة التي قامت بها ميلانيا ترامب"، مشيراً إلى العملية الإنسانية الأخيرة في أوليشكي الخاضعة للاحتلال الروسي.

وقال: "نأمل أن يستمر كل هذا".

وإذا لم تسفر جهود السلام عن أي نتيجة، فمن المرجح أن تحمّل موسكو المسؤولية لأوكرانيا وأوروبا كما فعلت من قبل.

وقد تلقي اللوم الآن أيضاً على الديمقراطيين وعلى انتخابات التجديد النصفي. لكنها على الأرجح لن تلقي باللوم على دونالد ترامب، لأن الكرملين استثمر كثيراً في علاقته بترامب، ومن الواضح أن موسكو لا تزال تأمل في تطوير التعاون الاقتصادي مع إدارة ترامب.

بالنسبة للناس في أوكرانيا وإيران وفي أنحاء الشرق الأوسط، كانت انتخابات التجديد النصفي الأمريكية أقل ارتباطاً بالسياسة الداخلية وأكثر ارتباطاً بما قد تعنيه نتائجها بالنسبة للصراعات الجارية.

وفي أوكرانيا، ركز المعلقون على طريقة تعامل ترامب مع الحرب، فسخر الصحفي رومان تسيمباليك من الرئيس الأمريكي قائلاً إنه "أنهى كل الحروب لكنه خسر حربه الخاصة"، في إشارة إلى تصريحات ترامب المتكررة بشأن إنهاء النزاعات العالمية.

وفي وقت تواصل فيه روسيا مهاجمة البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، يأمل البعض في كييف أن يعزز تقدم الديمقراطيين الدعم لفرض عقوبات أشد على موسكو، بينما يخشى آخرون أن يؤدي الجمود السياسي في واشنطن إلى خلق حالة جديدة من عدم اليقين بشأن السياسة تجاه أوكرانيا.

وفي موسكو، أعرب الكرملين علناً عن أمله في أن يواصل ترامب جهوده للتوصل إلى نهاية للحرب عبر التفاوض، مع توقع إجراء مزيد من المحادثات بين روسيا وأوكرانيا هذا الشهر.

لكن أصواتاً روسية مؤيدة للحرب حذرت من أن سيطرة الديمقراطيين على الكونغرس قد تحد من قدرة ترامب على تنفيذ أي اتفاقات مستقبلية مع الكرملين أو تخفيف العقوبات المفروضة على روسيا.

وفي الوقت نفسه، صوّرت القيادة الإيرانية ووسائل الإعلام المرتبطة بالدولة المكاسب التي حققها الديمقراطيون باعتبارها توبيخاً شعبياً لسياسة ترامب المؤججة للحرب.

وسلطت وسائل الإعلام الإيرانية الضوء على ما وصفته بالتكلفة السياسية المتصاعدة للمواجهة العسكرية مع طهران.