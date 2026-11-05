الأشغال: إغلاق طريق أبو ميلة في الرويشد نهائي ولا رجعة عن فتحه

خبرني - أكدت وزارة الأشغال العامة والإسكان أن الطريق رقم (3) في منطقة أبو ميلة على طريق بغداد بمنطقة الرويشد، هو طريق بلدي قديم وملغى، وليس طريق خدمات، مبينة أن إغلاقه نهائي جاء استناداً إلى اعتبارات فنية ومتطلبات السلامة العامة.

وأوضحت الوزارة، في بيان، ردا على مطالبات بإعادة فتح الطريق، أن الطريق المذكور يمثل مساراً قديماً جرى الاستغناء عنه بعد تعديل مسار الطريق وتنفيذ طريق بديل وفق الترسيم الصحيح والمخططات المعتمدة، وبما يضمن استمرارية الحركة المرورية بصورة آمنة، كما أن المقطع القديم لم يعد له ترسيم ضمن المخططات المعتمدة، وبالتالي لم يعد جزءاً من شبكة الطرق المخصصة للاستخدام المروري.

وأشارت الوزارة إلى أن الطريق القديم تعرض في السابق لأضرار نتيجة جريان السيول، وشكل خطورة على مستخدميه، وهو ما أكدته نتائج الكشف الميداني الواردة في تقرير لجنة السلامة العامة المؤرخ في 18 تشرين الأول الماضي، والمتعلق بموقع الطريق في منطقة أبو ميلة وجسر الرويشد، حيث أشار التقرير إلى المخاطر الناجمة عن جريان مياه الأودية وتأثر أجزاء من الطريق بمناسيب المياه، وأوصى بإغلاقه حفاظاً على السلامة العامة.

وأكدت إغلاق الطريق بشكل نهائي، وليس إجراءً مؤقتاً أو مرتبطاً بتنفيذ أعمال صيانة أو تأهيل، إذ إن المقطع القديم أصبح ملغى بعد اعتماد الطريق البديل، ولا يجوز استخدامه أو فتحه أمام حركة المرور، ولن تتم إعادة فتحه، سواء في الوقت الحالي أو مستقبلاً، نظراً للمخاطر المرتبطة بموقعه، ولانتفاء الحاجة المرورية إليه في ظل وجود طريق بديل معتمد وآمن.

وشددت الوزارة على أن سلامة المواطنين ومستخدمي الطرق تمثل أولوية مطلقة، وأن القرارات المتعلقة بإغلاق الطرق الخطرة أو تعديل مساراتها تستند إلى أسس فنية وتوصيات لجان السلامة العامة، ولا يمكن المجازفة بسلامة المواطنين من خلال إعادة فتح طرق ثبتت خطورتها، خصوصاً في المواقع المعرضة لجريان السيول.