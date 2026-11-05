خبرني - نظّمت جامعة الشرق الأوسط، بالتعاون مع مديرية الأمن العام، يومًا توعويًا بعنوان "نحو مجتمع أكثر وعيًا وأمانًا ومسؤولية"، في إطار التعاون المثمر بين الجامعة الشرق الأوسط ومديرية الأمن العام، وتجسيدًا لرؤية الجامعة التي تتبنى ترجمة رؤى جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو ولي العهد، الرامية إلى تعزيز وعي الشباب، وترسيخ سيادة القانون، وتكامل أدوار المؤسسات الوطنية في حماية المجتمع.

تضمّن اليوم التوعوي الذي نفذه مختصون من مختلف إدارات ووحدات مديرية الأمن العام، جلسة حوارية مع الطلبة تناولت 4 محاور رئيسية، شملت مكافحة المخدرات، والجرائم الإلكترونية، والسلم المجتمعي، وتأثير القيود على المواطنة، مع التركيز على أهمية إدراك الشباب للأبعاد القانونية والاجتماعية لهذه القضايا، وتنمية قدرتهم على التمييز بين السلوكيات الآمنة والممارسات التي قد تعرّضهم أو تعرّض الآخرين للخطر.

وفي هذا الصدد، التقت رئيسة الجامعة الأستاذة الدكتورة سلام المحادين، مدير شرطة البادية الوسطى العقيد حسين المساعيد والوفد المرافق له، بحضور عميد شؤون الطلبة الدكتور حازم النسور، حيث أكد اللقاء أهمية تكامل الأدوار بين الجامعات والمؤسسات الأمنية لتعزيز الوعي الأمني والمجتمعي لدى الطلبة، وترسيخ ثقافة الوقاية والمسؤولية، وتمكين الشباب من التعامل الواعي مع التحديات والسلوكيات المجتمعية السلبية.