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178 طالبًا وخريجًا من "الشرق الأوسط" يطوّرون مهاراتهم اللغوية والمهنية في دورتين تدريبيتين

  • 05 نوفمبر 2026
  • 09:44
178 طالبًا وخريجًا من الشرق الأوسط يطوّرون مهاراتهم اللغوية والمهنية في دورتين تدريبيتين

خبرني - نظّم مكتب الإرشاد الوظيفي ومتابعة الخريجين في عمادة شؤون الطلبة بجامعة الشرق الأوسط دورتين تدريبيتين مجانيتين، بمشاركة 178 طالبًا وخريجًا، استهدفتا تطوير الكفايات اللغوية وتعزيز القدرة على التعامل مع المصطلحات الأكاديمية والمهنية، بما يدعم جاهزية المشاركين لمتطلبات الدراسة الجامعية وسوق العمل.
ركّزت الدورة الأولى، على تأسيس مهارات اللغة الإنجليزية لدى الطلبة المستجدين، وتمكينهم من فهم المصطلحات الأكاديمية المتداولة في البيئة الجامعية، بما يساعدهم على التعامل مع المحتوى التعليمي باللغة الإنجليزية بثقة وكفاءة أكبر.
أما الدورة الثانية، فتناولت المصطلحات الإنجليزية المتخصصة في مجال الأعمال، بهدف تعزيز الإلمام بالمفاهيم المهنية والتجارية، وتطوير القدرة على فهم اللغة المستخدمة في بيئات العمل والتواصل المهني.

178 طالبًا وخريجًا من الشرق الأوسط يطوّرون مهاراتهم اللغوية والمهنية في دورتين تدريبيتين
178 طالبًا وخريجًا من الشرق الأوسط يطوّرون مهاراتهم اللغوية والمهنية في دورتين تدريبيتين

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