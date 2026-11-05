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ندوة حول مواجهة التضليل الرقمي تجمع أعضاء الهيئة التدريسية في "إعلام الشرق الأوسط" بصنّاع القرار والخبراء

  • 05 نوفمبر 2026
  • 09:43
ندوة حول مواجهة التضليل الرقمي تجمع أعضاء الهيئة التدريسية في إعلام الشرق الأوسط بصنّاع القرار والخبراء

خبرني - حاور أعضاء الهيئة التدريسية في كلية الإعلام بجامعة الشرق الأوسط خلال ندوةٍ حوارية رعتها رئيسة الجامعة الأستاذة الدكتورة سلام المحادين، أمين عام وزارة الاتصال الحكومي الدكتور زيد النوايسة، ومستشارة الدراية الإعلامية الأستاذة بيان التل، حول تحديات التضليل الإعلامي والمعلوماتي، وآليات التحقق من الأخبار، ودور الوعي النقدي في حماية الحقيقة.
تأتي ندوة: "وعي يحمي الحقيقة… الأردن والدراية الإعلامية والمعلوماتية في العصر الرقمي"، والتي أدارتها عضو هيئة التدريس في الكلية الدكتورة حنان الشيخ، امتدادًا لدور الجامعة في مواكبة التحولات الإعلامية المعاصرة، وإتاحة مساحات حوارية تربط طلبة الإعلام بصنّاع السياسات الإعلامية والخبراء.
وتناول الحوار الذي حضره عميد كلية الإعلام الدكتور رامز أبو حصيره، وأعضاء الهيئة التدريسية، والطلبة، أهمية الانتقال من مجرد الوصول إلى المعلومات إلى امتلاك القدرة على تحليلها والتحقق من مصادرها وتقييم موثوقيتها، خصوصًا في ظل التسارع التكنولوجي واتساع تأثير منصات التواصل الاجتماعي في تشكيل اتجاهات الرأي العام.

ندوة حول مواجهة التضليل الرقمي تجمع أعضاء الهيئة التدريسية في إعلام الشرق الأوسط بصنّاع القرار والخبراء
ندوة حول مواجهة التضليل الرقمي تجمع أعضاء الهيئة التدريسية في إعلام الشرق الأوسط بصنّاع القرار والخبراء
ندوة حول مواجهة التضليل الرقمي تجمع أعضاء الهيئة التدريسية في إعلام الشرق الأوسط بصنّاع القرار والخبراء

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