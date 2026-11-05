خبرني - تزامناً مع الحملات التوعوية وحرصاً على نشر الثقافة الصحية في بيئة العمل، نظم بنك الإسكان يوماً صحياً توعوياً لموظفيه في مبنى إدارته تحت شعار "وعيك قوة"، وذلك بالتنسيق والتعاون مع مؤسسة الحسين للسرطان، في إطار الشراكة الاستراتيجية الممتدة التي تجمع البنك بالمؤسسة.

وتهدف الفعالية إلى التوعية بأهمية الوقاية من مرض السرطان والتأكيد على الدور المحوري لنمط الحياة الصحي، إلى جانب تعزيز ثقافة الصحة العامة بين الموظفين.

وتضمن البرنامج التوعوي حزمة من الأنشطة التفاعلية والتثقيفية المبتكرة التي شهدت مشاركة واسعة من الموظفين؛ حيث شملت ركناً لـ "التثقيف الصحي" لنشر التوعية الوقائية والإرشادات الصحية، وركناً لـ "العلاج بالفن" للتعبير وتعزيز الصحة النفسية والذهنية، بالإضافة إلى تجربة "الدراجة والشاشة التفاعلية" التي دمجت بين النشاط البدني والتوعية الصحية بطريقة ابتكارية. كما خصص البنك "جدار التعهدات" ليُتاح للموظفين التوقيع والتعهد بتبني نمط حياة صحي والالتزام بالفحوصات المبكرة والرمزية لدعم المرضى.

وتعد هذه الفعالية إحدى المبادرات المستدامة التي يقيمها البنك في إطار شراكته الاستراتيجية وطويلة الأمد ومتعددة المحاور مع مؤسسة الحسين للسرطان، وجزءاً من برامجه الموجهة للحفاظ على صحة وسلامة كافّة موظفاته وموظفيه باعتبارهم الثروة الحقيقية وركيزة التنمية المستدامة.

