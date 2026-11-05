الأردن.. الجيش يحبط محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بواسطة بالونات موجّهة

خبرني - أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية، فجر الخميس، محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بواسطة بالونات موجّهة، بعد رصدها أثناء محاولتها اجتياز الحدود باتجاه الأراضي الأردنية.

وتمكنت وحدات حرس الحدود، ضمن منطقة مسؤوليتها، من رصد البالونات والتعامل معها وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية، وضبط المواد المخدرة التي كانت محمّلة عليها، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والعسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، حيث جرى تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكدت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي أنها لن تتهاون في التصدي لأي محاولة تستهدف أمن المملكة وحدودها، وأن وحدات حرس الحدود ماضية في أداء واجبها بكل حزم واقتدار، وستتعامل بكل قوة مع محاولات التسلل والتهريب، حفاظاً على أمن الوطن واستقراره وسلامة مواطنيه.