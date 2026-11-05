تعرف على 7 وجوه عززت حضور المسلمين والعرب في الكونغرس الأميركي

خبرني - سجّلت الشخصيات المسلمة حضوراً لافتاً في انتخابات التجديد النصفي الأميركية لعام 2026، مع فوز 7 مرشحين بمقاعد في الكونغرس، في نتيجة حملت دلالات تاريخية، أبرزها وصول أول مسلم إلى مجلس الشيوخ الأميركي، إلى جانب تعزيز حضور العرب الأميركيين في المؤسسة التشريعية.

وتوزعت المقاعد السبعة بين مجلس الشيوخ ومجلس النواب، بواقع عضو واحد في الأول وستة في الثاني، وضمت القائمة ثلاثة أميركيين من أصول عربية، مصرية وفلسطينية، فيما تنوعت خلفيات الأعضاء الآخرين بين الصومالية والأفريقية والدومينيكانية.



عبدول السيد.. أول مسلم في مجلس الشيوخ

وتصدّر القائمة الديمقراطي عبدول السيد، الفائز بمقعد ولاية ميشيغان في مجلس الشيوخ، بعدما تغلب على الجمهوري مايك روجرز. ويحمل السيد أصولاً مصرية، ويعمل طبيباً، وسبق أن تولى مسؤوليات في قطاع الصحة العامة. ويمثل فوزه محطة تاريخية باعتباره أول مسلم يُنتخب عضواً في مجلس الشيوخ الأميركي.



آدم حموي.. طبيب مصري إلى الكونغرس

ومن نيوجيرسي، انتزع الطبيب الأميركي من أصول مصرية آدم حموي مقعداً في مجلس النواب، ليصبح أول مسلم يمثل الولاية في الكونغرس. وسبق له العمل جراحاً عسكرياً في الجيش الأميركي، كما تطوع لعلاج المصابين في غزة عام 2024.



رشيدة طليب.. الصوت الفلسطيني

أما رشيدة طليب، الأميركية من أصول فلسطينية، فاحتفظت بمقعدها عن ولاية ميشيغان، لتواصل ولايتها الخامسة في مجلس النواب، حيث تُعد من أبرز المدافعين عن الحقوق الفلسطينية داخل الكونغرس.



إلهان عمر.. اللاجئة التي وصلت إلى واشنطن

ومن مينيسوتا، فازت إلهان عمر بولاية خامسة. وهي أميركية من أصول صومالية وصلت إلى الولايات المتحدة لاجئة في طفولتها، وأصبحت عام 2019 أول أميركية صومالية تدخل الكونغرس.

أندريه كارسون.. أقدم الأعضاء المسلمين

وفي ولاية إنديانا، احتفظ أندريه كارسون بمقعده، مواصلاً مسيرة برلمانية بدأت عام 2008، ليبقى أحد أقدم المشرعين المسلمين في مجلس النواب.



لطيفة سيمون.. من النضال الحقوقي إلى التشريع

كما جدد الناخبون في كاليفورنيا الثقة بلطيفة سيمون، الناشطة في مجال الحقوق المدنية، التي دخلت الكونغرس عام 2025، وواصلت حضورها في مجلس النواب.



دارياليزا شوفالييه.. من احتجاجات الجامعات إلى الكونغرس

واكتملت القائمة بفوز دارياليزا أفيلا شوفالييه عن نيويورك، وهي ناشطة حقوقية أميركية من أصول دومينيكانية اعتنقت الإسلام. وتمكنت من هزيمة النائب الديمقراطي المخضرم أدريانو إسبايات، بعدما برز اسمها في الحركات الطلابية والاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين.



وبين طبيب مصري ولاجئة صومالية وناشطة فلسطينية ووجوه تنتمي إلى خلفيات متعددة، تعكس هذه النتائج اتساع حضور المسلمين في السياسة الأميركية، وانتقال تمثيلهم إلى مجلس الشيوخ للمرة الأولى.

سبعة مقاعد لا تختصرها الأرقام وحدها، فهي تكشف أيضاً تنوعاً في الأصول والخلفيات والتجارب السياسية داخل واحدة من أهم المؤسسات التشريعية في العالم.