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الأمن العام يطلق تحذيرات للأردنيين مع اقتراب منخفض نهاية الأسبوع

  • 05 نوفمبر 2026
  • 08:44
الأمن العام يطلق تحذيرات للأردنيين مع اقتراب منخفض نهاية الأسبوع

خبرني - دعا الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام المواطنين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع الإرشادات الوقائية، في ظل الأحوال الجوية المتوقعة يومي الجمعة والسبت، والتي تشير إلى تأثر المملكة بكتلة هوائية باردة نسبياً، مع توقع هطول زخات من المطر بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الجنوبية الغربية، قد تكون غزيرة أحياناً ومصحوبة بالرعد في بعض المناطق وذلك حسب النشرات الجوية الصادرة عن الجهات المختصة. 

ودعا الناطق الإعلامي المواطنين إلى الالتزام بالإرشادات الوقائية التالية:

الابتعاد عن جوانب الأودية ومجاري السيول والمناطق المنخفضة.

توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة على الطرق التي تشهد هطولاً مطرياً، والانتباه من خطر الانزلاق.

تخفيض السرعة وترك مسافة أمان كافية، في المناطق التي تشهد تشكلاً للضباب خاصة خلال ساعات الصباح في المرتفعات الجبلية وأجزاء من مناطق البادية والسهول

أخذ الاحتياطات اللازمة أثناء القيادة في مناطق البادية، لاحتمالية تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار.

الاستخدام الآمن والسليم لوسائل التدفئة بمختلف أنواعها وتوفير التهوية المناسبة.

وأكد الناطق الإعلامي جاهزية كوادر مديرية الأمن العام للتعامل مع مختلف الظروف الجوية والحالات الطارئة، داعياً الجميع إلى الالتزام بالإرشادات والتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة، وعدم التردد بالاتصال على هاتف الطوارئ الموحد (911) عند الحاجة.

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