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  • فيديو لمعلمة مصرية تصاب بالذهول مما وجدته بحقيبة تلميذ

فيديو لمعلمة مصرية تصاب بالذهول مما وجدته بحقيبة تلميذ

  • 05 نوفمبر 2026
  • 08:35
فيديو لمعلمة مصرية تصاب بالذهول مما وجدته بحقيبة تلميذ

خبرني - عاشت معلمة بإحدى الحضانات المصرية لحظات من الدهشة والصدمة الممزوجة بالضحك، في واقعة طريفة وغير مألوفة أثارت تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، إثر اكتشافها وجود "بطة حيّة" داخل حقيبة أحد تلاميذها بدلاً من الكتب والأدوات المدرسية المعتادة.

وفي التفاصيل، بدأت الواقعة عندما بدأت المعلمة بتفتيش حقيبة الطفل لاستخراج كراسة الواجب وتدوين المهام المدرسية، لتفاجأ بظهور "بطة" داخل الحقيبة في مشهد غير متوقع.


ووثّق مقطع الفيديو المعلمة وهي تحمل الحقيبة وبداخلها الضيف غير التقليدي، متبادلة المزاح مع الطفل الذي بدا مبتسماً وسط أجواء مفعمة بالبهجة والدعابة.

وعبرت المعلمة عن ذهولها البالغ إزاء الموقف قائلة إنها قضت نحو 15 عاماً في قطاع التعليم ولم يسبق لها أن شهدت موقفاً مشابهاً طوال مسيرتها المهنية، واصفة الحدث بالمفاجأة الكبرى.


وأضافت بنبرة ضاحكة: حين فتحت الحقيبة وجدت البطة في وجهي، كانت صدمة مضحكة ومباغتة للجميع.

وقد حظي المقطع بتفاعل كبير من قِبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين تداولوا الواقعة بإعجاب بالغ، مشيدين بروح الدعابة التي تعاملت بها المعلمة مع براءة الطفل وعفويته في اصطحاب حيوانه الأليف إلى الحضانة.

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