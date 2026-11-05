الخلايلة: خفض فاتورة كهرباء المساجد إلى 9 ملايين دينار

خبرني - أكد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، محمد الخلايلة، أن الوزارة تمضي قدما، بالتنسيق مع هيئة الإدارة والخدمة العامة، في تغطية النقص الحاصل في عدد الأئمة والمؤذنين بكافة مساجد المملكة، موضحا أن جميع المساجد الرئيسية في المحافظات مغطاة بالكامل، في حين يتركز النقص في بعض المساجد الصغيرة الواقعة بالأطراف، والتي يتم العمل على تأمينها بالكوادر اللازمة تباعا.

وأوضح الخلايلة، خلال افتتاحه ملتقى الوعظ والإرشاد واليوم الخيري والطبي المجاني في لواء الرمثا، أن وزارة الأوقاف تتحمل سداد كافة فواتير الكهرباء الخاصة بمساجد المملكة دون استثناء؛ حيث نجحت من خلال التوسع في مشاريع الطاقة الشمسية في خفض الفاتورة السنوية من 14.5 مليون دينار إلى نحو 9 ملايين دينار حاليا، مؤكدا استمرار هذا النهج لترشيد النفقات وتوجيه الوفر لخدمة بيوت الله.

وشهد الملتقى الخيري، الذي أقيم بحضور متصرف لواء الرمثا محمود بريزات وعدد من النواب والمسؤولين، توزيع مساعدات طارئة شملت 500 كوبون غذاء وكساء بقيمة 30 دينارا للكوبون الواحد ممولة من المؤسسة العسكرية، ومساعدات مالية لعدد 50 يتيما بواقع 100 دينار لكل يتيم، ومبالغ مماثلة لعدد 50 طالبا جامعيا، إضافة إلى توزيع 300 طرد تمويني من المؤسسة المدنية، وتنظيم يوم طبي مجاني قدمه مستشفى المقاصد الخيرية التابع لصندوق الزكاة في وزارة الأوقاف.