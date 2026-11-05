الذهب عند أعلى مستوى في أسبوعين

خبرني - ارتفعت أسعار الذهب الخميس بنحو 2% إلى أعلى مستوى في أسبوعين مدعومة بضعف الدولار وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية في أعقاب الانتصارات التي حققها الحزب الديمقراطي في انتخابات التجديد النصفي بالولايات المتحدة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 1.9 %إلى 4134.83 دولار للأوقية (الأونصة) مسجلا أعلى مستوى له منذ 22 تشرين الأول. وكان المعدن النفيس قد ارتفع بنحو 3.4 % أمس الأربعاء وسجل أكبر مكسب يومي منذ 19 آب.

وصعدت كذلك العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول 1.8 % إلى 4144.20 دولار.

وشهد الدولار تراجعا طفيفا الخميس بعد أن محا الفوز الساحق للديمقراطيين مصدرا من مصادر الضبابية بالسوق، في الوقت الذي يقيّم فيه المستثمرون احتمالات حدوث تغييرات تنظيمية.

ويعزز ضعف الدولار جاذبيةَ المعدن النفيس المسعر به بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وانخفضت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل عشر سنوات ست نقاط أساس خلال الليل وبمقدار نقطة أساس إضافية في بداية التداولات بطوكيو، إلى 4.87 %.

وأظهر تقرير التوظيف الذي أصدرته مؤسسة إيه.دي.بي للأبحاث أمس الأربعاء أن نمو الوظائف في القطاع الخاص الأميركي واصل الارتفاع في تشرين الأول.

ويترقب المستثمرون حاليا تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة الذي سيصدر غدا الجمعة لتقييم توقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي بشكل أفضل.

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي فإن المتعاملين يتوقعون حاليا بنسبة 82 % أن يرفع المركزي الأمريكي الفائدة في كانون الأول.

وعادة ما تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن النفيس الذي لا يدر عوائد، مما يقلص من جاذبيته.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.7 % إلى 53.12 دولار للأوقية وصعد البلاتين 2.1 % إلى 1527.65 دولار وزاد البلاديوم 2.6 % إلى 1030.14 دولار.