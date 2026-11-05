كتلة باردة تؤثر على الأردن وأمطار الجمعة والسبت

خبرني - يكون الطقس اليوم الخميس، لطيف الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وهناك احتمال ضعيف في ساعات ما بعد الظهر لهطول زخات خفيفة من المطر لفترات قصيرة في اقصى شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب تشكل الضباب في المرتفعات الجبلية العالية، ومن الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطولًا مطريًا.

وبحسب التقرير، تتأثر المملكة يوم غدٍ الجمعة، بكتلة هوائية باردة نسبياً ورطبة، حيث تنخفض درجات الحرارة قليلاً، ويكون الطقس باردا نسبيًا وغائما جزئيًا إلى غائم، ويتوقع بإذن اللّٰه تعالى هطول زخات من المطر بين الحين والآخر في شمال المملكة قد تكون غزيرة أحياناً ويصحبها الرعد، كما وتمتد الهطولات لاحقاً الى المناطق الوسطى وأجزاء محدودة من المناطق الشرقية والجنوبية الغربية، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار في مناطق البادية.

وتبقى المملكة السبت، تحت تأثير الكتلة الهوائية الباردة نسبياً والرطبة حيث توالي درجات الحرارة انخفاضها، ويكون الطقس باردا نسبياً وغائما جزئياً إلى غائم، مع هطول المطر بإذن اللّٰه تعالى بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الشرقية والجنوبية الغربية، قد تكون غزيرة أحياناً ويصحبها الرعد في بعض المناطق، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر مثيرة للغبار في مناطق البادية.

ويبقى الطقس الأحد، باردا نسبياً وغائما جزئياً إلى غائم أحياناً، مع بقاء الفرصة مهيأة لهطول زخات خفيفة من المطر حتى ساعات الظهيرة في شمال ووسط المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الجنوبية الغربية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً مثيرة للغبار في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 22- 13 درجة مئوية، وفي غرب عمان 20- 11، وفي المرتفعات الشمالية 19- 9 ، وفي مرتفعات الشراة 20 - 8 ، وفي مناطق البادية 24- 12 ، وفي مناطق السهول 22 - 12، وفي الأغوار الشمالية 30- 17 ، وفي الأغوار الجنوبية 31 - 21، وفي البحر الميت 29 - 19، وفي خليج العقبة 30- 20 درجة مئوية.