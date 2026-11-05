رئيس جمعية أدلاء السياح يثمّن استجابة الحكومة لمطالب الجمعية

خبرني - ثمّن رئيس جمعية أدلاء السياح الأردنية، أيمن عمر، الجهود الحكومية واستجابتها لمطالب الجمعية المتعلقة بتوفير قرض ميسّر للأدلاء السياحيين، من خلال قرار مجلس الوزراء القاضي بمنح كل دليل سياحي قرضاً بقيمة 5 آلاف دينار، تتحمل الحكومة فوائده.

وأعرب عمر، في حديثه لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، عن تقديره لجهود وزارة السياحة والآثار، ممثلة بوزيرها الدكتور عماد حجازين، وأمينها العام محمد المجالي، في تبني مطالب الجمعية ورفعها إلى الحكومة، ومتابعة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ البرنامج، بما يسهم في التخفيف من الأعباء المالية التي يواجهها الأدلاء السياحيون.

وقال إن تنفيذ البرنامج من خلال أحد البنوك، وبإيداع وديعة من قبل هيئة تنشيط السياحة، أظهر عدداً من المعيقات التي أثرت على سير المعاملات مشيراً إلى أن أبرزها بطء الإجراءات المصرفية.

وأكد متابعته المستمرة لملف القرض بالتنسيق مع أمين عام وزارة السياحة والآثار محمد المجالي، مثمناً جهوده في التواصل مع البنك المعني وعقد الاجتماعات اللازمة لبحث المعيقات التي تواجه تنفيذ البرنامج وإيجاد الحلول المناسبة لها.

وأكد استمرار الجمعية في متابعة الملف بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار والجهات المعنية، والعمل على تذليل العقبات التي تواجه الأدلاء السياحيين وضمان تكافؤ الفرص في الاستفادة من البرنامج.