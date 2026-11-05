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العثور على جثة نائب رئيس حكومة بافاريا في فندق

  • 05 نوفمبر 2026
  • 04:19
العثور على جثة نائب رئيس حكومة بافاريا في فندق

خبرني  - أفادت صحيفة "بيلد" الألمانية بالعثور على نائب رئيس حكومة ولاية بافاريا ووزير اقتصادها، هوبرت أيفانغر، ميتا داخل فندق في العاصمة برلين، الأربعاء، عن عمر ناهز 55 عاما.

ونقلت الصحيفة عن مصادر في حكومة بافاريا وشرطة برلين تأكيدها وفاة أيفانغر، الذي كان يتولى أيضا رئاسة حزب "الناخبون الأحرار".

وأكدت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) وفاة السياسي الألماني، نقلا عن مصادر رفيعة المستوى في حكومة بافاريا، فيما أفادت صحيفة "تاغسشبيغل" بأن مصادر أمنية أكدت لها النبأ.

وذكرت "تاغسشبيغل" أنه لا توجد حتى الآن مؤشرات على تدخل طرف آخر في الوفاة، مشيرة إلى احتمال ارتباطها بأسباب صحية، من دون صدور إعلان رسمي يحدد سبب الوفاة.

وكان من  المقرر أن يشارك أيفانغر الأربعاء 4 نوفمبر، في افتتاح مكتب حزبه بالعاصمة الألمانية، لكنه تغيب عن المناسبة بسبب شعوره بوعكة صحية، وقرر البقاء في الفندق، حيث عثر عليه لاحقا جثة هامدة.

وتولى رئاسة الفرع البافاري لحزب "الناخبون الأحرار" عام 2006، قبل أن يصبح رئيسا للحزب على المستوى الاتحادي عام 2010. وانتخب للمرة الأولى عضوا في برلمان بافاريا المحلي عام 2008، قبل أن يتولى منصبي نائب رئيس حكومة الولاية ووزير الاقتصاد والتنمية الإقليمية والطاقة عقب انتخابات عام 2018.

واحتفظ أيفانغر بمنصبيه الحكوميين بعد انتخابات بافاريا عام 2023، في إطار استمرار الائتلاف الحاكم بين حزبه والاتحاد الاجتماعي المسيحي بقيادة رئيس حكومة الولاية ماركوس زودر.

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