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وسط معارضة عدة أحزاب .. البرلمان التركي يؤجل البت بـ(اتفاق مكة)

  • 05 نوفمبر 2026
  • 03:22
وسط معارضة عدة أحزاب البرلمان التركي يؤجل البت بـاتفاق مكة

خبرني - أجّل البرلمان التركي استكمال مناقشة مشروع قانون التصديق على اتفاقية الدفاع المشترك بين تركيا والسعودية وباكستان، إلى ما بعد ظهر الخميس 5 تشرين الثاني، عقب ساعات من المناقشات والمداخلات.

وشهدت المناقشات إقرار المادة الأولى فقط من مواد الاتفاقية البالغ عددها 16 مادة، فيما أبدت عدة أحزاب تركية معارضة رفضها لمشروع القانون.

وكانت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي أقرت مشروع قانون التصديق على الاتفاقية، تمهيدا لعرضه على الجمعية العامة للبرلمان والتصويت عليه.

وقال رئيس اللجنة إن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز الردع الإقليمي ومكافحة الإرهاب وتطوير الصناعات الدفاعية، فيما أكد نائب وزير الخارجية التركي أنها لا تستهدف أي دولة ولا تتعارض مع التزامات أنقرة في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وقعوا الاتفاقية في 7 آب الماضي، بهدف تعزيز الأمن والدفاع المشترك بين الدول الثلاث ودعم الاستقرار الإقليمي.

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