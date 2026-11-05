70 هدفا في 18 مباراة .. النتائج الكاملة للجولة الرابعة في دوري أبطال أوروبا

خبرني - أسدل الستار على مباريات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم لموسم (2026-2027) بفوز ساحق للوافد الجديد فريق كومو الإيطالي على لانس الفرنسي في عقر داره.

وشهد مباريات يوم الأربعاء، تسجيل 44 هدفا، منها 9 أهداف أمطرها نادي كومو في شباك مضيفه نادي لانس في عقر داره مقابل هدف "ماء الوجه".

في حين تلقت شباك الفريق الإيطالي الآخر نابولي أربعة أهداف مقابل هدف واحد في مرمى مضيفه بورتو البرتغالي.

كما خسر فريق ليفربول أمام مضيفه فنربخشة التركي بهدفين مقابل ثلاثة.

بينما خرج فريق مانشستر سيتي بفوز صعب من ملعب مضيفه لايبزيغ الألماني (3-2).

وشهدت منافسات يوم الثلاثاء، تسجيل 26 هدفا، منها 6 لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي حامل اللقب دك بها حصون مضيفه فياريال من دون مقابل.

بينما ألحق فريق برشلونة الهزيمة الأولى في الموسم الجاري "للتشامبيونز ليغ" بضيفه أستون فيلا الإنجليزي (3-0) في المباراة التي جمعتهما على ملعب "كامب نو".

في حين خسر فريق شتوتغارت الألماني أمام مضيفه غلطة سراي التركي بهدفين من دون رد.

وفي ما يلي :

نتائج مباريات يوم الثلاثاء

غلطة سراي – شتوتغارت (2-0)

شاختار - سبورتنغ لشبونة (0-1)

لاسك - سلوفان براتيسلافا (4-0)

برشلونة - أستون فيلا (3-0)

فينورد – إنتر ميلان (0-3)

فياريال - باريس سان جيرمان (0-6)

أتلتيكو مدريد - بايرن ميونخ (0-2)

بودو / جليمت – ليل (0-0)

مانشستر يونايتد – روما (3-2).



نتائج مباريات يوم الأربعاء

آيك أثينا - ريال مدريد (2-3)

فنربخشه – ليفربول (3-2)

بوروسيا دورتموند - ريال بيتيس (2-1)

بورتو – نابولي (4-1)

لانس – كومو (1-9)

آيندهوفن - كلوب بروج (1-2)

لايبزيغ - مانشستر سيتي (2-3)

سلافيا براغ – آرسنال (1-2)

فايكينغ – صباح (4-1).