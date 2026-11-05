بورصة إسرائيل تهبط لأدنى مستوى في 6 أشهر بعد فوز الديمقراطيين في اميركا

خبرني - تراجعت الأسهم الإسرائيلية في ختام تعاملات الأربعاء، مع تعرض قطاعات الاتصالات والتأمين والخدمات المالية لضغوط بيعية، مما دفع المؤشر الرئيسي لبورصة تل أبيب إلى أدنى مستوياته في 6 أشهر، بالتزامن مع فوز الحزب الديمقراطي بالسيطرة على مجلسي الكونغرس الأمريكي في الانتخابات النصفية.

وانخفض مؤشر "تل أبيب 35" الذي يضم أكبر 35 شركة مدرجة في البورصة الإسرائيلية، بنسبة 1.96% عند الإغلاق، في ظل تراجع غالبية الأسهم المتداولة.

وسجلت البورصة انخفاض 359 سهما مقابل ارتفاع 115 سهما، فيما استقرت أسعار 82 سهما دون تغيير.

أكبر الخاسرين

تصدر سهم شركة "كامتيك" المتخصصة في معدات فحص أشباه الموصلات، قائمة الأسهم الأكثر انخفاضا ضمن مؤشر "تل أبيب 35″، بعدما هبط بنسبة 7.76% ليغلق عند 330.30 شيكلا (104.53 دولارات).

وتراجع سهم شركة "أو بي سي إنرجي" بنسبة 5.18% إلى 89 شيكلا (28.16 دولارا)، بينما انخفض سهم شركة "تاور سيميكوندكتور" بنسبة 5.13% ليصل إلى 479.10 شيكلا (151.61 دولارا).

وجاءت هذه الخسائر بالتزامن مع الضغوط التي شهدتها قطاعات الاتصالات والتأمين والخدمات المالية، والتي أسهمت في دفع المؤشر الرئيسي إلى أدنى مستوياته خلال نصف عام.