مستوطنون يستولون على 8 منازل فلسطينية قرب أريحا

خبرني - استولى مستوطنون بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، على 8 منازل فلسطينية في ضاحية الديوك، غرب مدينة أريحا شرقي الضفة الغربية.

وقالت منظمة البيدر الحقوقية، في بيان، إن 8 عائلات من المستوطنين دخلت إلى المنازل الثمانية بعد الاستيلاء عليها "في ظروف غامضة" مشيرة إلى مخاوف جدية بشأن تصاعد الاستيطان داخل مدينة أريحا.

ودعت المنظمة إلى الكشف عن ملابسات عمليات الاستيلاء على المنازل، مؤكدة أهمية حماية ممتلكات المواطنين الفلسطينيين وحقوقهم، ومتابعة الانعكاسات القانونية والإنسانية لهذه الخطوة.

مهاجمة ناشطين

من جهة أخرى قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن 8 عائلات يهودية دخلت المنازل الواقعة في منطقة مصنفة (ج) بعد "عملية شراء سرية" قادتها حركة "نحلاة" الاستيطانية بدعم من مجلس المستوطنات وسط الضفة.

وتشكل المنطقة (ج) نحو 60% من مساحة الضفة وتشكل غالبا كل ما هو خارج المراكز السكانية، وتخضع للسيطرة الإسرائيلية الكاملة، ويمنع فيها الفلسطينيون من البناء.

ونقلت الصحيفة عن حركة "السلام الآن" الإسرائيلية أن نشطاء حقوق الإنسان الذين كانوا في المنطقة أفادوا بأنه عند الظهر، وصل نحو 30 مستوطنا، بعضهم مسلحون، برفقة جنود واستولوا على عدة منازل في عين ديوك، وهاجموا ناشطين إسرائيليين وسرقوهم، وأطلقوا النار على فلسطيني في ساقه.

وفي فبراير/شباط الماضي هاجم القرية أكثر من 50 مستوطنا ومعهم جرافات، وقاموا بهدم 15 منزلا ومنشأة، وسرقة محتوياتها بما في ذلك الذهب والأجهزة الكهربائية والمنشآت الزراعية وحتى الأغنام، وهددوا السكان بإحراقهم إذا عادوا إلى منازلهم.

50 منزلا مهددا بالهدم

من جهته قال جهاد محاليس عضو اللجنة الأهلية في منطقة الديوك التحتا -للجزيرة نت- إنها المرة الأولى التي يتم فيها الاستيلاء على منزل في المنطقة بهذه الطريقة، رغم عمليات الهدم المتكررة.

وأضاف أن المنطقة كانت تتعرض لاقتحامات متكررة من الجيش لغرض هدم المنازل أو توزيع إخطارات هدم ووقف بناء، مشيرا إلى أن المنازل التي تم الاستيلاء عليها لديها أيضا قرارات إخطارات هدم وكان أصحابها يتابعون ملفاتها لدى الجهات المختصة الإسرائيلية، لكنه استبعد تنفيذ قرار الهدم بعد استيلاء المستوطنين عليها.

ووفق محاليس فإن منطقة الديوك جزء من مدينة أريحا وتبعد عن مركزها نحو ألفي متر ويسكنها نحو 2500 نسمة، وتتلقى خدماتها من بلديتها، لكن جزءا منها مصنف "ج" وفيه تقع المنازل الثمانية.

وحسب عضو اللجنة الأهلية فإن جيش الاحتلال هدم خلال السنوات الأربع الماضية أكثر من 50 منزلا في المنطقة، بينما صدرت إخطارات هدم لنحو 50 منزلا آخر.

ومن جهتها أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، مساء الأربعاء، أنها نقلت إلى المستشفى فلسطينيا ومتضامنا أجنبيا تعرضا للاعتداء بالضرب من قبل المستوطنين في الديوك.