4 % ارتفاع براءات الاختراع المسجلة في الأردن

خبرني - واصلت براءات الاختراع المسجلة لدى مديرية حماية الملكية الصناعية التابعة لوزارة الصناعة والتجارة والتموين نموها بنسبة 4 % خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وفق إحصائيات صادرة عن الوزارة.

وتشير الإحصائيات إلى تسجيل 103 براءات اختراع خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي، مقابل 99 براءة اختراع في الفترة المقابلة من العام الماضي. وبحسب الإحصائيات، استحوذت الطلبات الأجنبية على الحصة الأكبر من إجمالي البراءات المسجلة، بواقع 99 براءة اختراع، فيما بلغ عدد البراءات المحلية أربع براءات فقط، بحسب الغد.

وتوزعت الاختراعات المسجلة على قطاعات تقنية وصناعية متعددة، شملت الصناعات الدوائية والكيميائية، والهندسة الكهربائية والميكانيكية، إلى جانب تقنيات الطاقة المتجددة والخلايا الشمسية والآلات.

وأرجعت وزارة الصناعة والتجارة والتموين زيادة عدد براءات الاختراع إلى تطوير إجراءات التسجيل وتسهيلها، وتوفير الإرشاد والاستشارات للمخترعين، فضلا عن العمل على إيجاد بيئة مؤسسية أكثر دعما لريادة الأعمال وأنشطة البحث والتطوير.

وبيّنت الوزارة أن نمو تسجيل براءات الاختراع يعكس وجود قدرات ابتكارية لدى الأفراد والمؤسسات والشركات الأردنية، وإمكانية تحويل الأفكار الجديدة إلى منتجات وتطبيقات صناعية تسهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد، مشيرة إلى مواصلة العمل على تبسيط إجراءات التسجيل وتوسيع نطاق التوعية بأهمية حماية الابتكارات.

وجددت الوزارة التأكيد على مواصلة حملات التوعية وإرشاد المخترعين وتوجيههم، وربطهم بالجهات الداعمة، بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي التي تركز على الابتكار وتشجيع الاستثمار في المشاريع التقنية والصناعية الحديثة.

ويعرّف قانون براءات الاختراع البراءة بأنها فكرة إبداعية يتوصل إليها المخترع في أحد المجالات التقنية، وتتعلق بمنتج أو طريقة تصنيع أو بكليهما، وتوفر حلا لمشكلة محددة.

وتمنح براءة الاختراع صاحبها حقوقا حصرية لمدة زمنية محددة، مقابل إتاحة المعلومات المتعلقة بالاختراع للجمهور، بما يتيح له منع الغير من تصنيع الاختراع أو استخدامه أو بيعه أو عرضه دون الحصول على موافقته.

وتبلغ رسوم تقديم طلب تسجيل براءة الاختراع 50 دينارا، فيما تبلغ رسوم منح البراءة 50 دينارا أخرى، إضافة إلى 50 دينارا رسومَ المحافظة على التجديد.

ويُذكر أن الأردن انضم عام 2017 إلى معاهدة التعاون بشأن البراءات التابعة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، التي تضم نحو 158 دولة، وهي معاهدة تتيح فرصا أوسع للترويج للاختراعات واستقطاب الاستثمارات في مجال الملكية الفكرية.