كومو يكتسح لانس بتساعية ويحطم الأرقام القياسية

خبرني - حقق فريق كومو فوزًا كاسحًا على حساب لانس بنتيجة 9-1، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، ليواصل كومو نتائجه المميزة ويقدم واحدة من أقوى مبارياته في البطولة.

وبدأ كومو المباراة بقوة، حيث سجل أناستاسيوس الهدفين الأول والثاني في الدقيقتين 7 و32، قبل أن يضيف نيكو باز الهدف الثالث في الدقيقة 40، لينهي فريقه الشوط الأول متقدمًا بثلاثية نظيفة.

وفي الشوط الثاني، واصل كومو تفوقه الهجومي، بعدما أضاف لوكاس دا كونيا الهدف الرابع في الدقيقة 47، ثم سجل مارك كيمب الهدف الخامس في الدقيقة 53، قبل أن يضيف دوفيكاس الهدف السادس في الدقيقة 57.

وسجل روبين أغويلار هدف لانس الوحيد في الدقيقة 65، لكن كومو واصل هجومه وأضاف مارتن باتورينا هدفًا جديدًا، وقبل النهاية سجل باباتشولي هدف في الدقيقة 90+1 ليحسم المباراة بفوز عريض بنتيجة 9-1.

وبهذه النتيجة، رفع كومو رصيده إلى 9 نقاط في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد لانس عند 3 نقاط في المركز الثالث والثلاثين.

كومو يحطم رقم يوفنتوس الصامد في دوري أبطال أوروبا

بات نادي كومو أول فريق في تاريخ دوري أبطال أوروبا ينجح في تسجيل 19 هدفًا خلال أول 4 جولات فقط في ظهوره الأول بالنسخة الحديثة من المسابقة، مؤكدًا امتلاكه واحدة من أقوى المنظومات الهجومية على الساحة الأوروبية حاليًا.

وبهذا الإنجاز، كسر كومو الرقم القياسي السابق الذي ظل صامدًا منذ أكثر من ثلاثة عقود، والمُسجل باسم نادي يوفنتوس الإيطالي في موسم 1995-1996، حين أحرز 14 هدفًا في أول 4 جولات من مشاركته آنذاك.

رقم قياسي فريد خارج الديار في تاريخ المسابقة

ولم تتوقف كتيبة كومو عند ذلك الحد، بل أضاف النادي إنجازًا أوروبيًا آخر، إذ أصبح أول نادٍ في تاريخ دوري أبطال أوروبا بأكمله يسجل 9 أهداف خلال مباراة واحدة خارج ملعبه.

اكبر فارق اهداف في تاريخ البطولة

كما وصل كومو الرقم القياسي لأكبر فارق انتصار في تاريخ البطولة، وهو 8 اهداف بالتشارك مع عدد من عملاقة القارة.

وكرر كومو بنتيجة اليوم الإنجاز الذي سبق أن حققه ريال مدريد الإسباني أمام مالمو السويدي بنتيجة 8-0 في ديسمبر/ كانون الأول 2015، وليفربول الإنجليزي أمام بشكتاش التركي بالنتيجة نفسها في نوفمبر/ تشرين الثاني 2007 ، ولكن اللقائين المذكريين كانا على ارض الفريق الفائز.