هالاند يقود السيتي لانتصار مثير في ألمانيا - فيديو

خبرني - عاد مانشستر سيتي بانتصار صعب من ألمانيا، اليوم الأربعاء، حيث تغلب على مضيفه لايبزيج (3-2) في ملعب ريد بول أرينا، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.

وبهذا الفوز، رفع الفريق الإنجليزي رصيده إلى 9 نقاط، في المركز السابع بجدول ترتيب البطولة، بينما تجمد رصيد لايبزيج عند 3 نقاط، في المركز الـ30.

وجاء هدف السيتي الأول عبر النيران الصديقة، حيث سجله لاعب الفريق الألماني، كاستيلو لوكيبا، بالخطأ في مرماه بالدقيقة 37، إثر كرة عرضية من لاعب السيتي، نيكو أوريلي.

ولم يقدم الضيوف الأداء المنتظر في الشوط الأول، حيث سيطروا على الكرة بنسبة 66%، مقابل 34% للايبزيج، إلا أنهم لم يسددوا سوى مرة واحدة على المرمى، من بين 4 تسديدات إجمالًا.

في المقابل، ظهر لايبزيج بأداء جيد في النصف الأول من الشوط، وصوب 6 كرات، 2 منها داخل إطار المرمى، كما تعادل مع السيتي في عدد اللمسات داخل منطقة جزاء الخصم (8 لكل منهما).

ومع بداية الشوط الثاني، أدرك أصحاب الأرض التعادل في الدقيقة 49، عن طريق بوت باكو، قبل أن يعود السيتي للتقدم مجددًا عبر ضربة رأسية من إنزو فرنانديز، في الدقيقة 58.

لكن أنطونيو نوسا أعاد لايبزيج للمباراة، بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 61، إلا أن النجم النرويجي إيرلينج هالاند حسم اللقاء لصالح السيتي، بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 78، لتنتهي المباراة بفوز الضيوف (3-2).